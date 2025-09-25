उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर की बात, बोले- 'भारत की सैन्य रणनीति में नए युग की शुरुआत'

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस संतुलित रणनीति ने सुरक्षा बलों और नागरिकों का मनोबल बढ़ाया है। सिन्हा ने यह भी कहा कि भारत किसी भी आतंकी हमले को युद्ध मानेगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। सीमावर्ती गांवों को अंतिम नहीं बल्कि पहला गांव मानकर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को भी रेखांकित किया।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर को आवश्यक बताते हुए कहा कि संयम के साथ उठाए गए इस संतुलित रणनीतिक कदम ने आतंकवाद के खिलाफ एक नयी लाल रेखा खींच दी है। इससे हमारे सशस्त्र बलों और आम नागरिकों का मनोबल,विश्वास बढ़ा है। वहीं अब आतंकी और उनके आका भी अब कोई दुस्साहस करने से पहले बीसियों वार अपनी तबाही के बारे में साेचेंगे। वह कश्मीर के दौरे पर आए भारतीय सशस्त्र सेना, सिविल सेवा और मित्र देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन में जम्मू कश्मीर के मौजूदा परिदृश्य और सुरक्षा मामलों पर बातचीत कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारी वर्तमान में नेशनल डिफेंस कालेज में एक कोर्स में भाग ले रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उपराज्यपाल ने कहा कि अगर भविष्य में भारत पर कोई आतंकी हमला होता है, तो इसे युद्ध का कार्य माना जाएगा और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और वह आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक और निर्णायक कार्रवाई करेगा।

सीमावर्ती गांवों को "आखिरी गांव" नहीं बल्कि "पहला गांव" माना जाए जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के बारे में बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह दृष्टिकोण दिया कि सीमावर्ती इलाकों के गांवों को "आखिरी गांव" नहीं बल्कि "पहला गांव" माना जाए।