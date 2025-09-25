मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर! नवरात्र में इन श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा और बैटरी कार सेवा फ्री

कटड़ा में शारदीय नवरात्र के दौरान मां वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi Yatra) की यात्रा जारी है। श्रद्धालु उत्साहपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। पूरे रास्ते को सजाया गया है और भक्तिमय माहौल है। यात्रा में कमी के बावजूद श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं मिल रही हैं खासकर दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। गर्भ जून गुफा और भैरव घाटी में भी चहल-पहल बनी हुई है।

राकेश शर्मा, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्र में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा भाव तथा जोश के साथ अपनी मां वैष्णो की यात्रा (Mata Vaishno Devi Yatra) जारी रखे हुए हैं। पवित्र शारदीय नवरात्र में एक और जहां श्रद्धालु भवन परिसर में की गई भव्य सजावट को देख मंत्रमुग्ध हो रहे हैं तो वहीं मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जारी पवित्र शारदीय नवरात्र में आधार शिवीर कटड़ा से लेकर मां वैष्णो देवी भवन (Mata Vaishno Devi) तक एक और जहां जगह-जगह भव्य सजावट की गई है तो दूसरी ओर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा कर आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर परिवार तथा साथियों के साथ लगातार भवन की ओर रवाना हो रहे हैं।

मां वैष्णो की यात्रा (Maa Vaishno Devi Yatra) के दौरान श्रद्धालु जय माता दी का जयघोष कर एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो वहीं मां वैष्णो देवी के भजनों का गुणगान करते हुए निरंतर मां वैष्णो देवी के भवन परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। हालांकि, जारी पवित्र शारदीय नवरात्र में मां वैष्णो की यात्रा (Maa Vaishno Devi) में कमी लगातार जारी है जिसके कारण वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी की तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं। इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं शामिल हैं, तो वहीं श्रद्धालु घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं का भी लगातार लाभ उठा रहे हैं।

जारी शारदीय नवरात्र में दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मां वैष्णो देवी (Free Sewa in Vaishno Devi) की यात्रा पूरी तरफ से यादगार बनी हुई है क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक और जहां दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा सेवा निशुल्क रखी गई है तो वहीं बैटरी कार सेवा भी निशुल्क हासिल कर दिव्यांग श्रद्धालु लगातार मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर रहे हैं और अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं।

मां वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ ही अर्धकुंवारी मंदिर परिसर तथा भैरव घाटी में श्रद्धालुओं की चहल-पहल लगातार बनी हुई है क्योंकि श्रद्धालु पवित्र व प्राचीन गर्भ जून गुफा के लगातार दर्शन कर रहे हैं तो वहीं मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं और भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं।