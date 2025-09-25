जम्मू में दाे वर्षों में कम होती चली जाएगी कुत्तों की संख्या; 42 हजार की हुई नसबंदी, करीब 9 हजार शेष

जम्मू शहर को कुत्तों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने अगले दो वर्षों में सभी कुत्तों की नसबंदी करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 42 हजार कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। नसबंदी के बाद कुत्तों का प्रजनन रुक जाएगा जिससे उनकी संख्या में कमी आएगी और लोगों को कुत्तों के आतंक से राहत मिलेगी।

अंचल सिंह, जागरण, जम्मू। अब वो दिन दूर नहीं जब जम्मू शहर को कुत्तों से निजात मिल जाएगी। अगले दो वर्षों में इनकी आबादी बढ़ना रुक जाएगी। जम्मू नगर निगम ने सभी कुत्तों की नसबंदी का काम अगले दो वर्षों तक पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नसबंदी के बाद कुत्तों की संख्या कम होती चली जाएगी। नसबंदी के बाद जहां कुत्तों का प्रजनन रुक जाता है तो वहीं धीरे-धीरे ये खूंखार भी नहीं रह जाते। लिहाजा कुत्तों के काटने के मामलों में भी कमी आएगी। इससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। मौजूदा समय में 60 से 70 कुत्तों के काटने के मामले आते हैं। शहर की शायद ही कोई गली होगी जहां कुत्तों के झुंड नजर नहीं आते। यह कुत्ते आए दिन किसी न किसी को शिकार बना लेते हैं जिससे लोगों में इनका आतंक फैला हुआ है।

शहर में हैं एनिमल केयर सेंटर जम्मू नगर निगम ने रूपनगर और चौआदी में एनिमल केयर सेंटर बनाए हुए हैं। रूपनगर सेंटर में रोजाना 15 से 20 और चौआदी सेंटर में 10-15 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है। चौआदी में 5 जुलाई 2025 को ही सेंटर को खोला गया है। दोनों सेंटर में रोजाना 30 से 40 कुत्तों की नसबंदी हो रही है। यहां फ्रेंडिकोजत-एसईसीए नामक एनजीओ नसबंदी व टीकाकरण का काम पूरा कर रही है।

नर कुत्ते की नसबंदी (बधियाकरण) की प्रक्रिया में नर कुत्ते के अंडकोषों को निकाला जाता है, जिससे शुक्राणु उत्पादन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है। वहीं मादा कुत्ते की नसबंदी (ओवेरियोहिस्टेरेक्टॉमी) की सर्जरी में अंडाशय और गर्भाशय को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, जिससे मादा कुत्ते गर्भवती नहीं हो पाती।