KPDCL की एमनेस्टी योजना से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 13000 से ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित, 7.53 करोड़ रुपये वसूले

कश्मीर घाटी में बिजली विभाग की एमनेस्टी योजना से 13000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत विभाग ने 7.53 करोड़ रुपये की वसूली की है। 2025 तक घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर ब्याज और सरचार्ज में 100% छूट दी गई है। यह योजना उपभोक्ताओं का बढ़ता भरोसा दिखाती है और केपीडीसीएल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है।

