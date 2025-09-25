Language
    KPDCL की एमनेस्टी योजना से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 13000 से ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित, 7.53 करोड़ रुपये वसूले

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:35 PM (IST)

    कश्मीर घाटी में बिजली विभाग की एमनेस्टी योजना से 13000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत विभाग ने 7.53 करोड़ रुपये की वसूली की है। 2025 तक घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर ब्याज और सरचार्ज में 100% छूट दी गई है। यह योजना उपभोक्ताओं का बढ़ता भरोसा दिखाती है और केपीडीसीएल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करती है।

    श्रीनगर में बिजली एमनेस्टी योजना 13,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के लिए शुरु की गई एमनेस्टी योजना का 13 हजार से ज्यादा उपभोक्ता लाभ उठा चुके हैं। इस योजना के तहत विभाग ने 7.53 करोड़ रूपये की वसूली की है।

    कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड (केपीडीसीएल ) के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए चल रही पावर एमनेस्टी स्कीम से अब तक 13,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है।

    उन्होंने बताया कि कई उपभोक्ता किन्हीं कारणों से अपना बिजली शुल्क चुकाने में असमर्थ रहे थे।कईयों पर बिजली विभाग का बकाया हजारों रूपये में भी पहुंच गया था। इसके साथ उन्हें बकाया राशि पर ब्याज भी देना पड़ रहा था।

    इसे देखते हुए चार अगस्त को एमनेस्टी योजना का एलान किया गया और इसके तहत 31 मार्च 2025 तक घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट दी गई है।

    प्रवक्ता ने बताया कि अभी तक घाटी में 13,189 उपभोक्ताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाया है और इससे केपीडीसीएल ने 7.53 करोड़ रुपये की वसूली की है।

    प्रवक्ता ने बताया कि कहा कि यह रुझान उपभोक्ताओं का बढ़ता भरोसा दिखाता है और इससे उसकी वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी, साथ ही उपभोक्ताओं को अपने बकाया चुकाने और बिना किसी रुकावट के बिजली सेवा जारी रखने का मौका मिलेगा।