    रायल सिंह गैंग के सदस्यों पर जम्मू पुलिस का शिकंजा, एसओजी की मदद से दो साथियों को कश्मीर से किया गिरफ्तार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:03 PM (IST)

    जम्मू पुलिस ने गैंगस्टर रायल सिंह के दो साथियों जसप्रीत सिंह और अमनदीप सिंह को कश्मीर से गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने रायल सिंह के साथ मिलकर बीसी रोड पर एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक को धमकाया था। पुलिस के अनुसार रायल सिंह फिरौती मांगने के इरादे से एजेंसी में घुसा था पर मालिक के न मिलने पर कर्मचारियों को धमकाया।

    रायल सिंह फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। मुम्बई पुलिस द्वारा बीते मंगलवार को पकड़े गए जम्मू के गैंगस्टर रायल सिंह के साथियों पर भी जम्मू पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

    पुलिस ने रायल सिंह के दो साथियों जसप्रीत सिंह उर्फ जेपी निवासी भौर कैंप, जम्मू ओर अमनदीप सिंह उर्फ अमन निवासी चट्ठा जगीर, सतवारी को एसओजी की मदद से कश्मीर से गिरफ्तार कर जम्मू लाया है।

    इन दोनों आरोपितों ने गैंगस्टर रायल सिंह के साथ मिलकर बीसी रोड इलाके में एक ट्रेवल एजेंसी के मालिक को धमकाया था। जिसका मामला बस स्टैंड पुलिस थाने में दर्ज है। यह घटना 2 सितंबर की है। रात 12 बजे के करीब रायल सिंह अपने दोनों साथियों के साथ ट्रेवल एजेंसी में घुस गए थे और उसके मालिक की तलाश कर रहे थे।

    पुलिस का कहना है कि रायल सिंह ट्रेवल एजेंसी के मालिक से फिरौती मांगने के इरादे से घुसा था, लेकिन उस समय एजेंसी का मालिक वहां नहीं था। जिसके बाद रायल सिंह ने उसके कर्मचारियों को पिस्तौल से धमकाया था।

    रायल सिंह इस वारदात के बाद मुम्बई भाग गया था जबकि उसके साथी कश्मीर में कहीं छुप गए थे। जम्मू पुलिस ने आतंकी विरोधी दस्ते एसओजी की मदद से इन दोनों को कश्मीर से गिरफ्तार कर बस स्टैंड में लाया है। दोनों से पूछताछ कर रायल सिंह के अन्य साथियों के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है।

    रायल सिंह पर बड़ी कार्रवाई की फिराक में जम्मू पुलिस

    सूत्रों के अनुसार जम्मू के अलावा पंजाब में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का आरोपित रायल सिंह और उसके साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रायल सिंह गैंग सभी सदस्यों को दबोचने के लिए जिला पुलिस एसओजी की मदद ले रही है।

    आज रायल सिंह को लेकर जम्मू पहुंचेगी पुलिस

    मुम्बई से गिरफ्तार हुआ गैंगस्टर रायल सिंह को जम्मू वापस लाने के लिए पुलिस की एक टीम बीते मंगलवार को मुम्बई पहुंची थी। बुधवार को वहां कोर्ट में जरूरी कार्रवाई को पूरा करने के बाद वीरवार को रायल सिंह को पुलिस टीम जम्मू लेकर आ सकती है।