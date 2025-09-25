रायल सिंह गैंग के सदस्यों पर जम्मू पुलिस का शिकंजा, एसओजी की मदद से दो साथियों को कश्मीर से किया गिरफ्तार

जम्मू पुलिस ने गैंगस्टर रायल सिंह के दो साथियों जसप्रीत सिंह और अमनदीप सिंह को कश्मीर से गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने रायल सिंह के साथ मिलकर बीसी रोड पर एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक को धमकाया था। पुलिस के अनुसार रायल सिंह फिरौती मांगने के इरादे से एजेंसी में घुसा था पर मालिक के न मिलने पर कर्मचारियों को धमकाया।

जागरण संवाददाता, जम्मू। मुम्बई पुलिस द्वारा बीते मंगलवार को पकड़े गए जम्मू के गैंगस्टर रायल सिंह के साथियों पर भी जम्मू पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने रायल सिंह के दो साथियों जसप्रीत सिंह उर्फ जेपी निवासी भौर कैंप, जम्मू ओर अमनदीप सिंह उर्फ अमन निवासी चट्ठा जगीर, सतवारी को एसओजी की मदद से कश्मीर से गिरफ्तार कर जम्मू लाया है। इन दोनों आरोपितों ने गैंगस्टर रायल सिंह के साथ मिलकर बीसी रोड इलाके में एक ट्रेवल एजेंसी के मालिक को धमकाया था। जिसका मामला बस स्टैंड पुलिस थाने में दर्ज है। यह घटना 2 सितंबर की है। रात 12 बजे के करीब रायल सिंह अपने दोनों साथियों के साथ ट्रेवल एजेंसी में घुस गए थे और उसके मालिक की तलाश कर रहे थे।

रायल सिंह इस वारदात के बाद मुम्बई भाग गया था जबकि उसके साथी कश्मीर में कहीं छुप गए थे। जम्मू पुलिस ने आतंकी विरोधी दस्ते एसओजी की मदद से इन दोनों को कश्मीर से गिरफ्तार कर बस स्टैंड में लाया है। दोनों से पूछताछ कर रायल सिंह के अन्य साथियों के बारे में पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है।