कश्मीर घाटी से सनसनीखेज मामला आया सामने, तीन नाबालिगों का यौन उत्पीड़न करने वाला आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के जिला बडगाम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बीरवाह इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर तीन नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। पीड़ितों में दो लड़के व एक लड़की शामिल है।

यह गिरफ्तारी एक अभिभावक द्वारा बीरवाह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर दो लड़कों के साथ कुकर्म करने के साथ लड़की के साथ भी दुष्कर्म किया।

पुलिस ने पास्को के कड़े प्रावधानों के तहत आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़ितों की डॉक्टरी जांच करवाई गई है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी हिरासत में है। पूछताछ के आधार पर आरोपित के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तथ्य पूरी तरह से स्थापित होने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना से बीरवाह में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय लोग आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं।

