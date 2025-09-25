Language
    जम्मू में वाहनों की नंबर प्लेट चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय; पुलिस ने जारी की चेतावनी, लोगों से की ये अपील

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:53 PM (IST)

    जम्मू शहर में वाहनों से नंबर प्लेट चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है जिससे वाहन मालिक परेशान हैं। झज्जरकोटली में एक महिला की स्कूटी से नंबर प्लेट चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें।

    जम्मू पुलिस की अपील- नंबर प्लेट चोरी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर में इन दिनों वाहनों से नंबर प्लेट चोरी करने का गिरोह सक्रिय हो गया है। रात के अंधेरे में यह चोर वाहन मालिकों की गाड़ियों से नंबर प्लेट उखाड़ कर फरार हो जाते हैं, जिससे वाहन मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

    आए दिन शहर में ऐसे मामले पेश आ रहे है। अब चोरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ताजा मामला झज्जरकोटली क्षेत्र से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने एक महिला की स्कूटी को निशाना बनाया।

    झज्जर कोटली निवासी अनीता देवी की स्कूटी से रात के अंधेरे में चोरों ने दोनों नंबर प्लेट को चोरी कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित महिला ने तुरंत स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाहनों की नंबर प्लेट चोरी होना सिर्फ एक शरारत नहीं बल्कि गंभीर मामला है। चोरी हुई नंबर प्लेट का इस्तेमाल अपराधी तत्व किसी अन्य वारदात में कर सकते हैं, जिससे निर्दोष वाहन मालिक कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं।

    वहीं, जम्मू पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत थाने में दें।

    नंबर प्लेट चोरी होने पर क्या करें

    • सबसे पहले नजदीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं और एफआईआर की कापी प्राप्त करें।
    • चोरी की जानकारी यातायात विभाग को भी दें।
    • एफआईआर की कापी के साथ नई नंबर प्लेट के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करें।
    • वाहन चलाते समय एफआईकार या रिपोर्ट की कापी अपने साथ रखें, ताकि पुलिस जांच के दौरान किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके।