जम्मू में वाहनों की नंबर प्लेट चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय; पुलिस ने जारी की चेतावनी, लोगों से की ये अपील

जम्मू शहर में वाहनों से नंबर प्लेट चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है जिससे वाहन मालिक परेशान हैं। झज्जरकोटली में एक महिला की स्कूटी से नंबर प्लेट चोरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दें।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर में इन दिनों वाहनों से नंबर प्लेट चोरी करने का गिरोह सक्रिय हो गया है। रात के अंधेरे में यह चोर वाहन मालिकों की गाड़ियों से नंबर प्लेट उखाड़ कर फरार हो जाते हैं, जिससे वाहन मालिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आए दिन शहर में ऐसे मामले पेश आ रहे है। अब चोरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ताजा मामला झज्जरकोटली क्षेत्र से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने एक महिला की स्कूटी को निशाना बनाया।