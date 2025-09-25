कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जम्मू-कश्मीर की डॉ. भावना की पहल, जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंप कर रही आयोजित

जम्मू-कश्मीर में जीवनशैली बदलने से कैंसर के मामले बढ़े हैं जागरूकता कम है। डॉ. भावना लंगर की अगुवाई में प्रीवेंटिव ऑन्कोलॉजी विभाग शिविर लगाकर महिलाओं को स्तन और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक कर रहा है। रामगढ़ में बच्चियों की स्क्रीनिंग और टीकाकरण किया गया। मनोरोग अस्पताल में नशे करने वालो में ओरल कैंसर के लक्षण मिले।

रोहित जंडियाल, जागरण, जम्मू। जीवनशैली में आए बदलाव के कारण कुछ वर्ष में जम्मू-कश्मीर में कैंसर के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं।लोगों में जागरूकता की कमी भी है। समय पर अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं आते हैं लेकिन प्रीवेंटिव आनकालोजी विभाग अब इसमें अहम भूमिका निभा रहा है।

इसके अतिरिक्त बाड़ी ब्राह्मणा, रेहाल, अरनिया, करानाचक्क, नगरोटा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप आयोजित कर महिलाओं की जांच कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त रतनुचक्क मिलिट्री स्टेशन में भी कैंप आयोजित किए गए हैं।जम्मू नगर निगम के साथ मिलकर कई केंप आयोजित कर सफाई कर्मचारियों व अन्य की जांच की गई।

कैंप में कैंसर के लक्ष्णों की दी जाती है जानकारी डा. भावना का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर दो ऐसे कैंसर है जिनके बारे में पहले से पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के स्तन में गांठ बनती है तो कैंसर होने की आशंका रहती है। जब वे कैंप में महिलाओं की अपनी डाक्टरों की टीम के साथ स्क्रीनिंग करती हें तो उन्हें जागरूक भी किया जाता है। उन्हें लक्षणों के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे अपनी जांच समय पर करवाएं।