जम्मू-कश्मीर में अब इंसान को अपने सबसे वफादार साथी से ही लग रहा डर, लगातार बढ़ रही हैं कुत्तों के हमलों की संख्या

जम्मू-कश्मीर में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हर साल हजारों लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं जिनमें से कुछ रैबीज के कारण अपनी जान भी गंवा रहे हैं। बीते ढाई वर्षों में 18 लोगों की रैबीज से मौत हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज न कराने से खतरा बढ़ जाता है।

रोहित जंडियाल, जागरण, जम्मू। कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार साथी माना जाता है लेकिन जम्मू-कश्मीर में लोगों को अब अपने ही सबसे अधिक वफादार साथी से डर लग रहा है। कारण लगातार खुंखार होते जा रहे कुत्तों के काटने के मामले हर महीने और हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। आवारा कुत्तों के कांटने के मामले ही अधिक आते हैं। हालत यह हो गई है कि इन हमलों को नजरअंदाज करने वाले रैबीज से पीड़ित होकर हर वर्ष जान भी गंवा रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में हर वर्ष कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। दो वर्ष पहले 2023 में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में कुत्तों के काटने के 34,464 मामले दर्ज हुए थे। हर महीने औसतन तीन हजार के करीब मामले अस्पतालों में आते थे।

हर महीने औसतन 4 हजार मामले हो रहे दर्ज अस्पतालों में हर महीने औसतन चार हजार मामले दर्ज हुए। इस वर्ष स्थिति और खराब है। वर्ष के पहले सात महीनों में ही 37,762 मामले दर्ज हो चुके हैं। जम्मू जिले में 13,440 मामले दर्ज हुए हैं। हर महीने अब औसतन पांच हजार लोगों को कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं।

जम्मू और बडगाम जिलों में सबसे अधििक तीन-तीन मौतें हुई। वहीं रामबन जिले में दो लोगों की रैबीज के कारण मौत हुई। रियासी में सबसे कम मामले दर्ज होने के बावजूद दो लोगों की मौत हुई। इसके अतिरिक्त उधमपुर में एक, बारामुला में दो, डोडा में एक, कुपवाड़ा में एक, पुलवामा में एक, सांबा में दो लोगों की मौत हुई। डाक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज न करवा पाने के कारण ही लोगों की मौत हुई।

सुबह और शाम को खुंखार होते हैं कुत्ते जम्मू-कश्मीर में कुत्तों के काटने के मामले अधिकांश सुबह और शाम के समय दर्ज होते हैं। सुबह और देर शाम को जब सड़कों पर कुत्तों का कहर होता है तो हर कोई सहम जाता है। किसी भी संबंधित विभाग का कोई कर्मचारी उस समय नजर नहीं आता।

वे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को चार बजे तक की ड्यूटी देकर घरों में होते हैं। अस्पतालों का रिकार्ड कहता है कि 80 प्रतिशत कुत्तों के काटने के मामले सुबह व शाम के समय आते हैं। जम्मू जिला सबसे अधिक प्रभावित है। इसके शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक मामले आते हैं। पुराने शहर के अतिरिक्त छन्नी हिम्मत, गांधीनगर जैसे क्षेत्रों में कुत्ते सबसे अधिक खुंखार हैं।

अगर घर में कुत्ते को वजीएमसी में जानवरों के काटने के जितने मामले आते हैं, उनमें अधिकांश कुत्तों के काटने के ही होते हैं। उनका कहना है कि बहुत से लोग कई बार खरोंच देखकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं लेकिन इलाज करवाने की जरूरत है। अगर घर में रखे कुत्ते को वैक्सीन दी है तो भी अगर वे काटता है तो इलाज करवाना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में किसी भी जगह पर कुत्ते के काटने का मामला अब रिकार्ड में होता है। अगर किसी को कुत्ता काटता है और वह 24 घंटे के भीतर वैक्सीन और सीरम न ले तो उसमें रैबीज की आशंका हो जाती है। रैबीज उन्हीं को होता है जो अपना इलाज नहीं करवाते। अगर रैबीज हो जाए तो मरीज के बचने की संभावना न बराबर रहती है। जानवर के काटने के 10 दिन से लेकर छह महीने तक सबसे अधिक खतरा रहता है। डा. हरजीत राय, एपीडेमालोजिस्ट यह भी पढ़ें- नवरात्र में वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर! मिल रही है गजब की सुविधाएं कुत्ता काटे तो क्या करें अगर कुत्ता काटता है तो जख्म को उसी समय बहते हुए पानी में साबुन से दस मिनट तक साफ करें। इससे 80 प्रतिशत संक्रमण दूर हो जाएगा। 24 घंटों के भीतर अस्पताल में जाएं और डाक्टर की सलाह के अनुसार सीरम या वैक्सीन लें।