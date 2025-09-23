जम्मू-कश्मीर में जल सुरक्षा के लिए 15 दिनों का व्यापक अभियान, सरकार की पहल से 2205 जलापूर्ति योजनाएं बहाल

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में जल जनित रोगों की रोकथाम और जल गुणवत्ता परीक्षण में तेज़ी लाने के लिए 15 दिनों का व्यापक अभियान संपन्न हो गया।

इस अभियान ने सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, क्षतिग्रस्त योजनाओं को बहाल करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलजनित रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अभियान के दौरान 2645 गांवों में 20493 जल गुणवत्ता परीक्षण किए गए हैं। यही नहीं बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में 8127 परीक्षण किए गए हैं और 2205 जलापूर्ति योजनाओं को बहाल किया गया है।

यह अभियान केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में विनाशकारी बाढ़ के बाद जल जनित रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए चार सितंबर को शुरू किया गया था। यह अभियान जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को बहाल करने और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए किया गया।