जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी का भाजपा पर निशाना, 'वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती है भाजपा'

जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रभारी डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने केंद्र सरकार पर सीबीआई ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एजेंसियों की मदद से कई राज्यों में सरकारों को गिराया और अपनी सत्ता कायम की। उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी डॉ सैयद नसीर हुसैन ने केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एजेंसियों की मदद व ताकत से प्रदेशों में कई सरकार को गिराया, पार्टियों में विभाजन करवा दिया और बाद में अपनी सत्ता कायम कर ली। विकास सिर्फ नारा है। भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए लोकतंत्र की गरिमा को कम कर दिया। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए

हुसैन ने कहा कि पार्टी ने गत दिवस बारामुला के उड़ी के चंदवाड़ी से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह अभियान जम्मू कश्मीर में चलेगा। इस अभियान का नाम हमारा वोट हमारा हक रखा गया है।

उन्होंने विभिन्न मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा व अन्य प्रदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने पार्टियों में विभाजन करवाया। एजेंसियों के जरिए सरकारें गिराई। इससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार विकास के नाम पर सरकार नहीं चल सकती है।

सबका साथ सबका विकास महज नारा सबका साथ सबका विकास महज नारा ही है। किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी, बेरोजगारी दूर नहीं हुई। निवेश आ नहीं रहा है। इलेक्ट्रोरल बांड के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया। उन्होंने आरोप लगाय कि अब भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र में अचानक से वोट बढ़ जाते है तो बिहार में डिलीट कर दिए जाते है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामलों को साबित कर दिया है।