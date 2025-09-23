जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी का भाजपा पर निशाना, 'वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करती है भाजपा'
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रभारी डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने केंद्र सरकार पर सीबीआई ईडी और आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एजेंसियों की मदद से कई राज्यों में सरकारों को गिराया और अपनी सत्ता कायम की। उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा करना है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रभारी डॉ सैयद नसीर हुसैन ने केंद्र सरकार पर सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने एजेंसियों की मदद व ताकत से प्रदेशों में कई सरकार को गिराया, पार्टियों में विभाजन करवा दिया और बाद में अपनी सत्ता कायम कर ली। विकास सिर्फ नारा है। भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए लोकतंत्र की गरिमा को कम कर दिया। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए
हुसैन ने कहा कि पार्टी ने गत दिवस बारामुला के उड़ी के चंदवाड़ी से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह अभियान जम्मू कश्मीर में चलेगा। इस अभियान का नाम हमारा वोट हमारा हक रखा गया है।
भाजपा प्रदेश में हमारी रियासत हमारा हक अभियान चला रही
पार्टी का जम्मू कश्मीर में हमारी रियासत हमारा हक अभियान भी चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हथकंडे अपना कर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। सीबीआई, ईडी व आईटी जैसी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाकर सरकारें गिराने का काम किया गया।
उन्होंने विभिन्न मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा व अन्य प्रदेशों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने पार्टियों में विभाजन करवाया। एजेंसियों के जरिए सरकारें गिराई। इससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार विकास के नाम पर सरकार नहीं चल सकती है।
सबका साथ सबका विकास महज नारा
सबका साथ सबका विकास महज नारा ही है। किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी, बेरोजगारी दूर नहीं हुई। निवेश आ नहीं रहा है। इलेक्ट्रोरल बांड के जरिए पैसा इकट्ठा किया गया। उन्होंने आरोप लगाय कि अब भाजपा चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र में अचानक से वोट बढ़ जाते है तो बिहार में डिलीट कर दिए जाते है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामलों को साबित कर दिया है।
पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी लाएं
इससे पहले कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रभारी नसीर हुसैन पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देने पर बैठक की। पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में आज बैठक हुई जिसमें जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे, पार्टी को जिला व ब्लाक स्तर पर मजबूत करने, राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर अभियान चलाने को लेकर होगी चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा, राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर सहित अन्य नेता शामिल होंगे। कश्मीर का दौरा समाप्त करके आज शाम को दिल्ली लौट जाएंगे।
पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हरेक काे काम करना होगा
कश्मीर के जिला व ब्लाक प्रधान भी इसमें शामिल हुए। हुसैन ने कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए हर कार्यकर्ता को सक्रिय होकर काम करना होगा। पार्टी के अभियानों को सफल बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमें जनहित के मुद्दों को उजागर कर समाधान करवाना है।
बाढ़ व बारिश से जम्मू कश्मीर में भारी तबाही हुई है। केंद्र ने अभी तक कोई व्यापक राहत पैकेज नहीं दिया है। हमारे नेताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे करके लोगों की बात को सुना है। इसी तरह से हमें लोगों के बीच जाकर उनके दुखदर्द को सुनना है। हुसैन दो दिन का दौरा समाप्त करके दिल्ली लौट गए।
