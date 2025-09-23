Language
    नवरात्र में वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर! मिल रही है गजब की सुविधाएं

    By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:07 AM (IST)

    शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित इस यज्ञ का उद्देश्य विश्व शांति और जनकल्याण है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं जिनमें मुफ्त घोड़ा व बैटरी कार सुविधा शामिल है। भवन को फूलों और रंगीन रोशनी से सजाया गया है और प्रतिदिन अटका आरती के दौरान भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

    वैष्णो देवी में शारदीय नवरात्र पर शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ पवित्र गुफा मंदिर श्री माता वैष्णो देवी जी में शतचंडी महायज्ञ के आयोजन के साथ हुआ। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित इस पावन यज्ञ का प्रारंभ भव्य एवं आकर्षक सजावट के बीच हुआ, जिससे वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक रंगों से सराबोर हो उठा। इस अवसर पर श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्या, अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

    वेद मंत्रों एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ आरंभ हुआ यह महायज्ञ विश्व शांति, समृद्धि एवं जनकल्याण की कामना हेतु किया जा रहा है। यह महायज्ञ नवरात्रों के दौरान प्रतिदिन होगा और 1 अक्टूबर को महानवमी के दिन पूर्णाहुति के साथ सम्पन्न होगा। श्रद्धालु प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्रद्धा एमएच वन चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं।

    श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल के निर्देशानुसार, इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें दिव्यांग श्रद्धालुओं हेतु मुफ्त घोड़ा व बैटरी कार सुविधा, गर्भगृह में प्राथमिकता के आधार पर दर्शन की व्यवस्था, प्रमुख स्थलों पर समर्पित हेल्प डेस्क की स्थापना शामिल है।

    इसके अतिरिक्त जल व बिजली आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था, स्वच्छता व सैनिटेशन अभियान, 24 घंटे चिकित्सीय सुविधाएं तथा लंगरों एवं श्राइन बोर्ड के भोजनालयों में व्रत संबंधित विशेष खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। भवन, अटका क्षेत्र एवं आसपास के परिसर को स्वदेशी व विदेशी पुष्पों एवं फलों, आकर्षक स्वागत द्वारों व सजे-धजे पंडालों से सजाया गया है।

    पूरा भवन परिसर रंग-बिरंगी फेसाड लाइटिंग से आलोकित हो रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। जैसा कि परंपरा रही है, इस वर्ष भी सुबह-शाम होने वाली अटका आरती के दौरान सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन व भेंटों की प्रस्तुति हो रही है, जिससे धार्मिक उत्साह और अधिक प्रगाढ़ हो गया है। दौरान यात्रा सीईओ श्राइन बोर्ड ने स्वयं श्रद्धालुओं से बातचीत कर प्रबंधों का जायजा लिया और भवन से लेकर कटड़ा तक उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।