Stranger Things Season 6: कब आएगा 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का सीजन 6? फिनाले एपिसोड के आखिरी सीन से मिला हिंट!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) के सभी एपिसोड्स अब आउट हो चुके हैं। तीन साल बाद नया सीजन तीन भाग में रिलीज किया गया। पहला वॉल्यूम नवंबर 2025 में जारी हुआ, दूसरा 26 दिसंबर 2025 को और तीसरा वॉल्यूम 1 जनवरी 2026 को आउट हुआ।

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 3 के लिए दर्शकों के बीच काफी उत्साह था। आलम यह हुआ कि जैसे ही नेटफ्लिक्स पर एपिसोड रिलीज हुआ, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म चंद मिनटों के लिए क्रैश हो गया। फाइनल एपिसोड से छठे सीजन का हिंट? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फिनाले एपिसोड (Stranger Things Season 5 Finale Episode) में हेनरी क्रील यानी वेक्ना का किस्सा खत्म कर दिया गया है। हॉकिन्स के बच्चों ने अपनी सूझ-बूझ से वेक्ना को खत्म कर दिया। वेक्ना के साथ-साथ काली की भी मौत हो गई है। 2 घंटे का एपिसोड फुल ऑन इमोशनल ड्रामे और थ्रिल से भरपूर रहा।

यूं तो स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां सीजन का आखिरी एपिसोड सभी को पसंद आया लेकिन एक सीन ने सभी को कन्फ्यूज किया- वो था इलेवन का किरदार। इलेवन का लास्ट सीन देख फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 7 भी आएगा।