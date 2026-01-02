Stranger Things Season 6: कब आएगा 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का सीजन 6? फिनाले एपिसोड के आखिरी सीन से मिला हिंट!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) के सभी एपिसोड्स अब आउट हो चुके हैं। तीन साल बाद नया सीजन तीन भाग में रिलीज किया गया। पहला वॉल्यूम नवंबर 2025 में जारी हुआ, दूसरा 26 दिसंबर 2025 को और तीसरा वॉल्यूम 1 जनवरी 2026 को आउट हुआ।
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 3 के लिए दर्शकों के बीच काफी उत्साह था। आलम यह हुआ कि जैसे ही नेटफ्लिक्स पर एपिसोड रिलीज हुआ, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म चंद मिनटों के लिए क्रैश हो गया।
फाइनल एपिसोड से छठे सीजन का हिंट?
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के फिनाले एपिसोड (Stranger Things Season 5 Finale Episode) में हेनरी क्रील यानी वेक्ना का किस्सा खत्म कर दिया गया है। हॉकिन्स के बच्चों ने अपनी सूझ-बूझ से वेक्ना को खत्म कर दिया। वेक्ना के साथ-साथ काली की भी मौत हो गई है। 2 घंटे का एपिसोड फुल ऑन इमोशनल ड्रामे और थ्रिल से भरपूर रहा।
यूं तो स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां सीजन का आखिरी एपिसोड सभी को पसंद आया लेकिन एक सीन ने सभी को कन्फ्यूज किया- वो था इलेवन का किरदार। इलेवन का लास्ट सीन देख फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 7 भी आएगा।
क्या छठे सीजन में लौटेगी इलेवन की कहानी?
दरअसल, वेक्ना की मौत के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले एपिसोड में दिखाया गया कि इलेवन गायब हो जाती है। वह खुद की कुर्बानी दे देती है। सभी को लगता है कि इलेवन की मौत हो गई है और सभी मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन आखिरी एपिसोड में इलेवन (मिली बॉबी ब्राउन) की झलक दिखाई गई, जो एक सुंदर जगह पर है। चंद सेकंद का वो सीन देख दर्शक हैरान हैं कि क्या मेकर्स नया सीजन लेकर आएंगे या नहीं।
अगर आप भी स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 6 के बारे में जानने चाहते हो तो जान लीजिए कि मेकर्स ने पहले ही कन्फर्म कर दिया है कि सीजन 5 ही स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग थी। पहले ही डफर ब्रदर्स ने रिवील कर दिया था कि यह सीजन अब खत्म हो गया है। अगर सीजन 6 नहीं बना तो इलेवन की गुत्थी उलझी रहेगी। इलेवन कहां है, क्या कर रही है, क्या वह माइक की जिंदगी में लौटेगी? इन सवालों के जवाब फैंस को शायद नहीं मिल पाएंगे।
