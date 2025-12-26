Stranger Things Season 5 वॉल्यूम 2 में Kajol ने किया डेब्यू, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरनेचुरल सीरीज के दीवाने फैंस की मच अवेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। इसके चार एपिसोड पहले ही रिलीज कर दिए गए थे और अब 26 दिसंबर को अन्य तीन एपिसोड आए हैं। फाइनल और आखिरी एपिसोड भारत में 1 जनवरी को रिलीज होगा। अब इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूजर ने दावा किया कि काजोल ने इसमें कैमियो किया है और वह सीरीज का हिस्सा हैं।
काजोल ने हॉलीवुड में किया काम?
यूजर ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा,"अभी-अभी स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 का यह सीन देखा। काजोल जी ने बेहतरीन काम किया है।" वहीं कुछ अन्य यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया,"अरे भैया गलत डाउनलोड कर लिया।" एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, 'ये अजनबी चीजें नहीं हैं भाई, ये 'अजनबी चीजें'हैं। एक अन्य ने लिखा - एल की बड़ी बहन है।
वहीं अगर आपको भी इसको लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको बता दें कि यह एक प्रैंक है। काजोल स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का हिस्सा नहीं हैं। वायरल हो रहा यह वीडियो उनकी फिल्म 'मां' का है, जो इसी साल रिलीज हुई थी।
किस फिल्म से लोगों ने की तुलना?
इस फिल्म का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया था और इसे समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। 'मां' ने बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन करते हुए 36.08 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। लेकिन हां, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वैकना और दैत्य (फिल्म 'मां' का विलेन) दिखने में थोड़े बहुत मिलते-जुलते हैं।
