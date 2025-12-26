Stranger Things Season 5 वॉल्यूम 2 में Kajol ने किया डेब्यू, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरनेचुरल सीरीज के दीवाने फैंस की मच अवेटेड सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 2, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। इसके चार एपिसोड पहले ही रिलीज कर दिए गए थे और अब 26 दिसंबर को अन्य तीन एपिसोड आए हैं। फाइनल और आखिरी एपिसोड भारत में 1 जनवरी को रिलीज होगा। अब इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूजर ने दावा किया कि काजोल ने इसमें कैमियो किया है और वह सीरीज का हिस्सा हैं।

काजोल ने हॉलीवुड में किया काम? यूजर ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा,"अभी-अभी स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 का यह सीन देखा। काजोल जी ने बेहतरीन काम किया है।" वहीं कुछ अन्य यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया,"अरे भैया गलत डाउनलोड कर लिया।" एक अन्य एक्स यूजर ने लिखा, 'ये अजनबी चीजें नहीं हैं भाई, ये 'अजनबी चीजें'हैं। एक अन्य ने लिखा - एल की बड़ी बहन है।