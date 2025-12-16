Stranger Things 5: वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में दिखा आखिरी लड़ाई का खौफनाक मंजर, क्या होगा फाइनल चैप्टर?
Stranger Things Season 5 Volume 2 Trailer: नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एक डरावना ट्रेलर रिलीज किया है, जो एक इमोशनल और जबरदस्त ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स का अंत लगभग आ गया है और नेटफ्लिक्स ने अभी-अभी फैंस को यह दिखाया है कि आगे क्या होने वाला है। सोमवार को, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने सीजन 5 वॉल्यूम 2 का एक बिल्कुल नया ट्रेलर जारी किया, जिसने हॉकिन्स में एक इमोशनल और जबरदस्त फाइनल मुकाबले के लिए मंच तैयार कर दिया है। वेक्ना अभी भी बाहर है और अपसाइड डाउन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दांव सच में कभी इतने ऊंचे नहीं रहे।
कैसा है ट्रेलर
ट्रेलर की शुरुआत उदास माहौल में होती है। नोआ श्नैप द्वारा निभाए गए विल बायर्स अपनी मां जॉयस को देखते हैं और कहते हैं, 'हम फेल हो गए। हमारे पास कोई मौका नहीं था'। विनोना राइडर द्वारा निभाई गई जॉयस निराशा के आगे हार मानने से इनकार कर देती हैं। उनका जवाब सीजन के आखिरी हिस्से के लिए एकदम सही माहौल बनाता है, 'यह खत्म नहीं हुआ है - बिल्कुल भी नहीं'।
जैसे-जैसे सीन आगे बढ़ते हैं, यह साफ हो जाता है कि ग्रुप को ऐसी सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। डस्टिन, घबराया हुआ है और मानता है कि इतने समय से, हमने अपसाइड डाउन के बारे में जो कुछ भी सोचा था, वह सब बिल्कुल गलत था। फिर भी, इतने डर के बावजूद, उनकी वफादारी अटूट रहती है। डस्टिन और स्टीव एक वादा करते हैं- अगर तुम मरते हो, तो मैं भी मरूंगा।
अभी दशहत खत्म नहीं हुई है
मिली बॉबी ब्राउन की इलेवन एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि वह एक आखिरी मुकाबले की तैयारी कर रही है। ट्रेलर में, वह एट जिसे काली प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है, से संपर्क करती है और उसे लड़ाई में शामिल होने के लिए कहती है। वह कहती है, 'उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, उसे मार डालो'। ट्रेलर में वेक्ना की परेशान करने वाली झलकियां भी दिखाई गई हैं, दोनों उसके इंसानी रूप में और उस डरावने जीव के रूप में जिससे फैंस डरने लगे हैं। डेमोगॉर्गन भी वापस आ गए हैं, जिससे यह पक्का हो जाता है कि अपसाइड डाउन की दहशत अभी खत्म नहीं हुई है।
रिलीज की डिटेल्स और कलाकारों की टीम
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 पहले ही स्ट्रीम हो रहा है। वॉल्यूम 2, जिसमें तीन नए एपिसोड शामिल हैं, क्रिसमस के दिन शाम 5 बजे PT पर प्रीमियर होगा। ग्रैंड फिनाले नए साल की पूर्व संध्या पर दोहरी रिलीज के लिए सेट है, जो शाम 5 बजे PT पर सिनेमाघरों और नेटफ्लिक्स दोनों पर आएगा। दूसरा वॉल्यूम भारत में 26 दिसंबर को रिलीज होगा।
डफर ब्रदर्स द्वारा बनाए गए शो के कलाकारों की टीम में डेविड हार्बर, फिन वोल्फहार्ड, कैलेब मैकलॉघलिन, नतालिया डायर, चार्ली हीटन, माया हॉक, प्रिया फर्ग्यूसन, ब्रेट जेलमैन, कारा बुओनो, एमीबेथ मैकनल्टी, जेक कोनेली, एलेक्स ब्रेक्स और लिंडा हैमिल्टन शामिल हैं।
