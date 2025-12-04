Stranger Things 5: भारत में कब और कहां देखें Volume 2, फाइनल एपिसोड की आ गई डेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स के हॉरर शो स्ट्रेंजर थिंग्स ने रिलीज होते ही ओटीटी पर तहलका मचा दिया, पांचवां सीजन आने के साथ ही इस शो के सभी सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे हैं। दर्शकों को इस शो का बेहब्री से इंतजार था और ओटीटी पर इतने व्यूज देखकर यह साबित भी होता है। हालांकि मेकर्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवें सीजन को वॉल्यूम 1 के तौर पर एक क्लिफहैंगर पर छोड़ दिया, जिससे सस्पेंस तो बना रहा लेकिन कुछ दर्शक नाराज भी हो गए कि अब वॉल्यूम 2 का इंतजार करना पड़ेगा।

लेकिन मेकर्स जल्द ही दर्शकों का इंतजार खत्म करने जा रहे हैं, जल्द ही स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है। आइए जानते हैं बाकी के एपिसोड वॉल्यूम 2 के तौर पर कब और कहां रिलाज होंगे वहीं फाइनल एपिसोड के बारे में मेकर्स ने क्या सोचा है?

क्या आप अभी भी स्ट्रेंजर थिंक्स सीज़न 5, वॉल्यूम 1 का वो हैरान कर देने वाला आखिरी सीन बार-बार देखने में अटके हुए हैं? बिल्कुल अटके हुए हैं। जिस पल विल व्हीलर ने वेक्ना के डरावने मोनोलॉग, "क्या तुम जानते हो कि मैंने उन्हें दुनिया को नया रूप देने के लिए क्यों चुना? क्योंकि वे कमजोर हैं…" के बाद अपना एक डरावना नया रूप दिखाया, वह शो के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले ट्विस्ट में से एक बन गया। एपिसोड 6, सॉर्सेरेस, ने आखिरी एंडगेम के लिए मंच तैयार कर दिया। इलेवन का वेक्ना की तलाश, विल का आगे बढ़ना, हेनरी की यादों में मैक्स का होली व्हीलर से मिलना, काली की वापसी और पूरा हॉकिन्स क्रू, माइक, लुकास, रॉबिन, हॉपर, जॉयस, अपसाइड डाउन में अपने शोडाउन की तैयारी कर रहे हैं, यह हर फैन को थ्योरीज से पागल करने के लिए काफी है।

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5: वॉल्यूम 2 और फिनाले रिलीज डेट स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के एपिसोड बिल्कुल नए रिलीज मॉडल में रिलीज किए जाएंगे। सभी चैप्टर को एक साथ प्रीमियर करने के बजाय, फाइनल सीजन तीन अलग-अलग वॉल्यूम में आ रहा है।