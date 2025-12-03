Netflix पर इस हॉरर शो ने मचाया तहलका, सीरीज के सभी सीजन टॉप 10 में कर रहे ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स पर कई शो ऐसे हैं जिनके नए सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। कई बार शो के नए सीजन ओटीटी पर ट्रेंड करते हैं लेकिन अब एक ऐसा शो आया है जिसका आखिरी सीजन तो अभी रिलीज हुआ है लेकिन इसके साथ ही इसके पिछले सीजन भी लोग बिज वॉच कर रहे हैं।

टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे सभी सीजन यह हॉरर शो अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के कारण दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है। शो को पहले सीजन से ही बहुत प्यार मिला है और अब इसका पांचवां सीजन नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुका है जिसने आते ही तहलका मचा दिया है। पांचवें सीजन के साथ ही इस शो के पहले के सीजन भी दर्शक बिंज वॉच कर रहे हैं और इसीलिए इस शो के सभी सीजन नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहे हैं।

क्या है शो की कहानी यह एक साइंस-फिक्शन हॉरर सीरीज है जो 1980 के दशक में इंडियाना के हॉकिन्स नाम के एक काल्पनिक शहर में सेट है। इसमें दोस्तों का एक ग्रुप सुपरनैचुरल ताकतों और सीक्रेट सरकारी एक्सपेरिमेंट से जुड़ी एक साजिश में फंस जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब पास की एक लैब में "अपसाइड डाउन" नाम के एक दूसरे डायमेंशन का पोर्टल खुलने के बाद विल बायर्स नाम का एक छोटा लड़का गायब हो जाता है। जब शहर विल को ढूंढ रहा होता है, तो उसके दोस्त उसे ढूंढने के लिए इलेवन नाम की एक रहस्यमयी लड़की के साथ टीम बनाते हैं जिसके पास साइकोकाइनेटिक पावर हैं। जो घटनाएं होती हैं उनमें मॉन्स्टर, सरकारी कवर-अप और अपने शहर और दुनिया को अपसाइड डाउन की ताकतों से बचाने की लड़ाई शामिल है।