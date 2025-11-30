2026 में फिर लौटेगी Stranger Things, अभी खत्म नहीं हुआ खौफनाक शो का तांडव

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो में से एक है। चौथे सीजन में वेक्ना के कहर को खत्म करने के बाद दर्शक पांचवें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि मेकर्स ने पांचवें सीजन को दो भागों में रिलीज करने का फैसला लिया है जिसमें से वॉल्यूम 1 रिलीज हो चुका है और बाकी के एपिसोड वॉल्यूम 2 के रूप में दिसंबर में आएंगे।

लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सीरीज का खौफ या क्रेज यहीं खत्म हो जाएगा बल्कि मेकर्स का प्लान इसको और बढ़ाने का है। जी हां सीरीज के फैंस के लिए मेकर्स की तरफ से और भी बहुत कुछ है आइए जानते हैं क्या?

2026 में लौटेगी स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी सीजन के बाद यह सीरीज एक रोमांचक दिशा की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85 की घोषणा की है, जो 1985 की सर्दियों के दौरान हॉकिन्स में सेट एक एनिमेटेड सीरीज है। यह सीरीज 2026 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और सीजन 2 और 3 के बीच होगी। फैंस हॉकिन्स के बच्चों के कोर ग्रुप को एनिमेटेड रूप में देखेंगे, जिसमें वे नए मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे और एक नई पैरानॉर्मल मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। नेटफ्लिक्स ने सीरीज के लिए फर्स्ट-लुक इमेज, एक टीजर और पूरी वॉइस कास्ट शेयर की है।

यह सीरीज लाइव-एक्शन फिनाले के बाद भी हॉकिन्स को जिंदा रखने का वादा करती है। एनिमेशन की अनगिनत संभावनाओं और 1980 के दशक के कार्टून के पुराने एहसास को अपनाकर, यह शो फैंस को उस सुपरनैचुरल दुनिया का अनुभव करने का एक नया तरीका देता है जिसे वे पसंद करते हैं।

यह भी पढ़ें- 4 एपिसोड की सीरीज ने OTT पर आते ही जमाई धाक, Netflix पर बनी नंबर 1 एक नया चैप्टर होगा शुरू एनिमेशन में आकर नेटफ्लिक्स इस फ्रैंचाइजी के लिए एक नया चैप्टर खोल रहा है, जो पुराने फैंस और नए दर्शकों दोनों को आकर्षित कर रहा है। डफर ब्रदर्स और शॉन लेवी जैसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ, यह सीरीज उन हाई स्टैंडर्ड और अनोखी कहानी को बनाए रखने के लिए तैयार है जिसके लिए स्ट्रेंजर थिंग्स जानी जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम ’85 2026 में एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जिससे फैंस को हॉकिन्स में वापस जाने का मौका मिलेगा, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा।