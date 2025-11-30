Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2026 में फिर लौटेगी Stranger Things, अभी खत्म नहीं हुआ खौफनाक शो का तांडव

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    Stranger Things: हॉरर शो स्ट्रेंजर थिंग्स का दर्शकों के बीच अलग ही क्रेज है। हाल ही में इसका पांचवां सीजन रिलीज हुआ और यह आते ही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रेंजर थिंग्स का खौफ पांचवें सीजन के साथ खत्म नहीं हो रहा है। बल्कि मेकर्स के पास इसके फैंस के लिए और भी कुछ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    2026 में वापस आएगी स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शो में से एक है। चौथे सीजन में वेक्ना के कहर को खत्म करने के बाद दर्शक पांचवें सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि मेकर्स ने पांचवें सीजन को दो भागों में रिलीज करने का फैसला लिया है जिसमें से वॉल्यूम 1 रिलीज हो चुका है और बाकी के एपिसोड वॉल्यूम 2 के रूप में दिसंबर में आएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सीरीज का खौफ या क्रेज यहीं खत्म हो जाएगा बल्कि मेकर्स का प्लान इसको और बढ़ाने का है। जी हां सीरीज के फैंस के लिए मेकर्स की तरफ से और भी बहुत कुछ है आइए जानते हैं क्या?

    2026 में लौटेगी स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज

    नेटफ्लिक्स का स्ट्रेंजर थिंग्स यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी सीजन के बाद यह सीरीज एक रोमांचक दिशा की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि नेटफ्लिक्स ने स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85 की घोषणा की है, जो 1985 की सर्दियों के दौरान हॉकिन्स में सेट एक एनिमेटेड सीरीज है। यह सीरीज 2026 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और सीजन 2 और 3 के बीच होगी। फैंस हॉकिन्स के बच्चों के कोर ग्रुप को एनिमेटेड रूप में देखेंगे, जिसमें वे नए मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे और एक नई पैरानॉर्मल मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। नेटफ्लिक्स ने सीरीज के लिए फर्स्ट-लुक इमेज, एक टीजर और पूरी वॉइस कास्ट शेयर की है।

    यह सीरीज लाइव-एक्शन फिनाले के बाद भी हॉकिन्स को जिंदा रखने का वादा करती है। एनिमेशन की अनगिनत संभावनाओं और 1980 के दशक के कार्टून के पुराने एहसास को अपनाकर, यह शो फैंस को उस सुपरनैचुरल दुनिया का अनुभव करने का एक नया तरीका देता है जिसे वे पसंद करते हैं।

     

    यह भी पढ़ें- 4 एपिसोड की सीरीज ने OTT पर आते ही जमाई धाक, Netflix पर बनी नंबर 1

    एक नया चैप्टर होगा शुरू

    एनिमेशन में आकर नेटफ्लिक्स इस फ्रैंचाइजी के लिए एक नया चैप्टर खोल रहा है, जो पुराने फैंस और नए दर्शकों दोनों को आकर्षित कर रहा है। डफर ब्रदर्स और शॉन लेवी जैसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ, यह सीरीज उन हाई स्टैंडर्ड और अनोखी कहानी को बनाए रखने के लिए तैयार है जिसके लिए स्ट्रेंजर थिंग्स जानी जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम ’85 2026 में एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जिससे फैंस को हॉकिन्स में वापस जाने का मौका मिलेगा, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा।

    ब्रुकलिन डेवी नॉरस्टेड इलेवन को, जोली होआंग-रैपापोर्ट मैक्स को, लुका डियाज माइक को, एलिशा 'EJ' विलियम्स लुकास को, ब्रेक्सटन क्विनी डस्टिन को, बेन प्लेसाला विल को और ब्रेट गिप्सन हॉपर को वॉइस देंगे। एडिशनल वॉइस टैलेंट में ओडेसा एजियन, जेनेन गारोफालो और लू डायमंड फिलिप्स शामिल हैं। एरिक रोबल्स शोरनर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हैं, जबकि डफर ब्रदर्स, मैट और रॉस अपसाइड डाउन पिक्चर्स के जरिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। उनके साथ 21 लैप्स के शॉन लेवी और डैन कोहेन भी हैं। एनिमेशन का काम फ्लाइंग बार्क प्रोडक्शंस द्वारा डेवलप किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- Stranger Things 5 के बाद Netflix पर एक और बड़ी वेब सीरीज की दस्तक, इस दिन से ओटीटी पर हो रही है स्ट्रीम