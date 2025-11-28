4 एपिसोड की सीरीज ने OTT पर आते ही जमाई धाक, Netflix पर बनी नंबर 1
New Web Series On OTT: हर हफ्ते कुछ ना कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होता है। लेकिन कुछ फिल्में और सीरीज होती हैं जिनका इंतजार दर्शक बेसब्री से करते हैं। ऐसी ही एक सीरीज ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है और आते ही इसने नेटफ्लिक्स पर धूम मचा दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोई शो ओटीटी पर रिलीज हो और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रैश हो जाए तो बनी बात है कि शो में कुछ अलग या खास बात तो होगी। ऐसा ही एक शो ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुआ और इसने आते ही प्लेटफॉर्म पर अपनी धाक जमा ली। इस सीरीज में सिर्फ 4 एपिसोड हैं और चारों ही ऐसे हैं जो आपको कुर्सी से उठने तक नहीं देंगे।
मेकर्स ने दिया फुल पैकेज
इस सीरीज का जॉनर हॉरर है और इस जॉनर को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह एक पूरा का पूरा गिफ्ट बॉक्स है जिसमें मेकर्स ने कई तरह की कीमती चीजें डाल दी हैं। एक्टिंग से लेकर, वीएफएक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, कहानी सबकुछ टॉप नॉच है। अब ऐसे शो का नंबर 1 पर होना तो बनता है। क्योंकि यह एंटरटेनमेंट से भरपूर पैकेज है।
सीरीज में दिखाई एक अलग दुनिया
शो की कहानी एक काल्पनिक दुनिया पर आधारित है जिसमें साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि एक खतरनाक रिजल्ट में बदल जाता है। मेकर्स द्वारा बनाई गई सीरीज अपने आप में एक बबल वर्ल्ड है जिसे देखते हुए आप खुद को उसी दुनिया में पाते हैं क्योंकि इसे विजुअल थिएटर्स में देखने लायक हैं जो आपको ओटीटी पर भी उसकी आधी से ज्यादा फील तो दे ही जाते हैं।
कौन सा है ये शो
हम बात कर रहे हैं 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर भारत में रिलीज हुई डफर ब्रदर्स के हॉरर शो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) की। जो चौथे सीजन के 3 साल बाद आया है। भले ही यह सीजन थोड़ा देरी से आया हो लेकिन अपने साथ एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज लेकर आया है। डफर ब्रदर्स ने बच्चों के साथ शुरु किया गए शो को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। जो लोग इस सीरीज को पहले सीजन से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इस सीजन में बहुत कुछ है।
सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं जिनमें से अभी सिर्फ 4 एपिसोड वॉल्यूम 1 के रूप में रिलीज किए गए हैं बाकी के चार बाद में रिलीज किए जाएंगे। ये चार एपिसोड 1-1 घंटे हैं लेकिन आपको एक पल के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। इस शो को डफर ब्रदर्स ने बनाया है और विनोना राइडर, डेविड हार्बर, मिली बॉबी ब्राउन, फिन वोल्फहार्ड जैसे कलाकारों ने काम किया है।
