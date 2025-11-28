4 एपिसोड की सीरीज ने OTT पर आते ही जमाई धाक, Netflix पर बनी नंबर 1

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कोई शो ओटीटी पर रिलीज हो और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्रैश हो जाए तो बनी बात है कि शो में कुछ अलग या खास बात तो होगी। ऐसा ही एक शो ओटीटी पर हाल ही में रिलीज हुआ और इसने आते ही प्लेटफॉर्म पर अपनी धाक जमा ली। इस सीरीज में सिर्फ 4 एपिसोड हैं और चारों ही ऐसे हैं जो आपको कुर्सी से उठने तक नहीं देंगे।

मेकर्स ने दिया फुल पैकेज इस सीरीज का जॉनर हॉरर है और इस जॉनर को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए यह एक पूरा का पूरा गिफ्ट बॉक्स है जिसमें मेकर्स ने कई तरह की कीमती चीजें डाल दी हैं। एक्टिंग से लेकर, वीएफएक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, कहानी सबकुछ टॉप नॉच है। अब ऐसे शो का नंबर 1 पर होना तो बनता है। क्योंकि यह एंटरटेनमेंट से भरपूर पैकेज है।

कौन सा है ये शो हम बात कर रहे हैं 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर भारत में रिलीज हुई डफर ब्रदर्स के हॉरर शो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 (Stranger Things Season 5) की। जो चौथे सीजन के 3 साल बाद आया है। भले ही यह सीजन थोड़ा देरी से आया हो लेकिन अपने साथ एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज लेकर आया है। डफर ब्रदर्स ने बच्चों के साथ शुरु किया गए शो को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। जो लोग इस सीरीज को पहले सीजन से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इस सीजन में बहुत कुछ है।