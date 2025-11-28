Language
    Primitive OTT Release: भारत में कब और कहां देखें डायनासोर थ्रिलर, दुनियाभर में चर्चा बटोर रही वियतनाम वॉर पर आधारित फिल्म

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:34 PM (IST)

    Primitive OTT release: वियतनाम युद्ध पर आधारित क्रिएचर थ्रिलर प्रिमिटिव वॉर OTT पर आ रही है। इसकी स्ट्रीमिंग डिटेल्स, कास्ट, कहानी और डायनासोर से भरे इस अडैप्टेशन को कब और कहां देख सकते हैं, आइए जानते हैं।

    भारत में कब और कहां देखें प्रिमिटिव वॉर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रिमिटिव वॉर भारत में OTT पर आने वाली है, जो दर्शकों के लिए वॉर ड्रामा, क्रीचर थ्रिल और सर्वाइवल हॉरर का मिक्स लेकर आएगी। यह फिल्म अगस्त में थिएटर में रिलीज होने के कुछ महीनों बाद अपनी ऑनलाइन रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म ने दुनियाभर में दुनिया भर में जमकर पैसे कमाए और वॉर एक्शन और डायनासोर-ड्रिवन सस्पेंस के अपने अनोखे मिक्स के लिए लोगों का ध्यान खींचा है।

    क्या है फिल्म की कहानी

    ल्यूक स्पार्क के डायरेक्शन में बनी प्रिमिटिव वॉर (Primitive War), एथन पेटस के 2017 में आए इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है। जो 1968 में वियतनाम युद्ध के समय की सीधी-सादी कहानी दिखाती है। यह वल्चर स्क्वाड नाम के एक काबिल US आर्मी टोही ग्रुप को फॉलो करती है। उन्हें वियतनाम की दूर-दराज की घाटियों में एक लापता ग्रीन बेरेट प्लाटून का पता लगाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि, उनका मिशन जल्द ही जिंदा रहने की लड़ाई में बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वह इलाका जेनेटिकली रिवाइव्ड डायनासोर का घर है।

    डर, सर्वाइवल और टीमवर्क की थीम सेंट्रल में बनी हुई है क्योंकि सैनिक खतरनाक जानवरों से भरे खतरनाक इलाके में जाते हैं। फिल्म इन डायनासोर को जिंदा करने के लिए प्रैक्टिकल और डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करती है, जो वॉर ड्रामा और मॉन्स्टर फिल्मों दोनों के फैंस को अट्रैक्ट कर सकती है। स्पार्क ने पेटस के साथ मिलकर स्क्रीनप्ले भी लिखा है और स्क्रीन के लिए इसे आकार देते हुए इसके ओरिजिनल आइडिया को बनाए रखा है। फिल्म में रयान क्वांटन, ट्रिशिया हेल्फर, निक वेचस्लर और जेरेमी पिवेन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

    बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा प्रदर्शन

    हालांकि मूवी ने थिएटर में कुछ खास नहीं किया, लेकिन इसका यूनिक कॉन्सेप्ट ने खूब चर्चा बटोरी है। मिलिट्री एक्शन, जंगल वॉरफेयर और पुराने जमाने के शिकारियों का कॉम्बिनेशन प्रिमिटिव वॉर को आम वॉर फिल्मों से अलग बनाता है। दर्शक टेंशन वाली मुठभेड़ों, सर्वाइवल चैलेंज और एक ऐसी स्टोरीलाइन की उम्मीद कर सकते हैं जो इस बात पर फोकस करती है कि स्क्वाड इंसानी दुश्मनों के अलावा खतरों से कैसे निपटता है।

    ओटीटी पर कब और कहां देखें

    भारत में दर्शक प्रिमिटिव वॉर को 28 नवंबर, 2025 से लायंसगेट प्ले पर देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग रिलीज से उम्मीद है कि यह फिल्म ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी, खासकर उन लोगों तक जो युद्ध पर आधारित थ्रिलर और क्रीचर-फीचर फिल्में पसंद करते हैं। OTT लॉन्च से ओरिजिनल नॉवेल के फैन्स को कहानी को स्क्रीन पर देखने का मौका भी मिलेगा।

    कास्ट में रयान क्वांटन शामिल हैं, जो एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में अपने रोल के लिए जाने जाते हैं, साथ ही ट्रिशिया हेल्फर, निक वेचस्लर और जेरेमी पिवेन भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के ग्राउंडेड टोन में योगदान देती है, जो एक्शन सीक्वेंस को कैरेक्टर-ड्रिवन मोमेंट्स के साथ बैलेंस करती है। डायरेक्टर ल्यूक स्पार्क ने इस अडैप्टेशन को एक ऐसा प्रोजेक्ट बताया है जिसका मकसद OTT दर्शकों के लिए एक दिलचस्प एक्सपीरियंस देते हुए पेटस की किताब के मूल पर टिके रहना है

