Primitive OTT Release: भारत में कब और कहां देखें डायनासोर थ्रिलर, दुनियाभर में चर्चा बटोर रही वियतनाम वॉर पर आधारित फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रिमिटिव वॉर भारत में OTT पर आने वाली है, जो दर्शकों के लिए वॉर ड्रामा, क्रीचर थ्रिल और सर्वाइवल हॉरर का मिक्स लेकर आएगी। यह फिल्म अगस्त में थिएटर में रिलीज होने के कुछ महीनों बाद अपनी ऑनलाइन रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म ने दुनियाभर में दुनिया भर में जमकर पैसे कमाए और वॉर एक्शन और डायनासोर-ड्रिवन सस्पेंस के अपने अनोखे मिक्स के लिए लोगों का ध्यान खींचा है।

क्या है फिल्म की कहानी ल्यूक स्पार्क के डायरेक्शन में बनी प्रिमिटिव वॉर (Primitive War), एथन पेटस के 2017 में आए इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है। जो 1968 में वियतनाम युद्ध के समय की सीधी-सादी कहानी दिखाती है। यह वल्चर स्क्वाड नाम के एक काबिल US आर्मी टोही ग्रुप को फॉलो करती है। उन्हें वियतनाम की दूर-दराज की घाटियों में एक लापता ग्रीन बेरेट प्लाटून का पता लगाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि, उनका मिशन जल्द ही जिंदा रहने की लड़ाई में बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि वह इलाका जेनेटिकली रिवाइव्ड डायनासोर का घर है।

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा प्रदर्शन हालांकि मूवी ने थिएटर में कुछ खास नहीं किया, लेकिन इसका यूनिक कॉन्सेप्ट ने खूब चर्चा बटोरी है। मिलिट्री एक्शन, जंगल वॉरफेयर और पुराने जमाने के शिकारियों का कॉम्बिनेशन प्रिमिटिव वॉर को आम वॉर फिल्मों से अलग बनाता है। दर्शक टेंशन वाली मुठभेड़ों, सर्वाइवल चैलेंज और एक ऐसी स्टोरीलाइन की उम्मीद कर सकते हैं जो इस बात पर फोकस करती है कि स्क्वाड इंसानी दुश्मनों के अलावा खतरों से कैसे निपटता है।

ओटीटी पर कब और कहां देखें भारत में दर्शक प्रिमिटिव वॉर को 28 नवंबर, 2025 से लायंसगेट प्ले पर देख सकते हैं। स्ट्रीमिंग रिलीज से उम्मीद है कि यह फिल्म ज्यादा दर्शकों तक पहुंचेगी, खासकर उन लोगों तक जो युद्ध पर आधारित थ्रिलर और क्रीचर-फीचर फिल्में पसंद करते हैं। OTT लॉन्च से ओरिजिनल नॉवेल के फैन्स को कहानी को स्क्रीन पर देखने का मौका भी मिलेगा।