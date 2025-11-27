Language
    Thamma On OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर 'थामा' की दहशत, कब और कहां देखें आयुष्मान खुराना की हॉरर मूवी?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:36 PM (IST)

    Thamma OTT Release Date: मैडॉक फिल्म्स की लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। यह हॉरर-कॉमेडी मूवी कब और कहां रिलीज होगी, जानिए इस बारे में। 

    थामा किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों से सजी फिल्म थामा (Thamma) सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। दीवाली वीकेंड में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी। 

    काफी समय से फैंस थामा के ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार पता चल गया है कि फिल्म कब और कहां रिलीज होने वाली है।

    रोमांस और कॉमेडी से भरी थामा

    आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी थामा हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और मैथोलॉजी से भरी फिल्म है जो दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स की हॉरर फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खलनायक की भूमिका निभाई है, जबकि पहली बार ऑन-स्क्रीन रश्मिका और आयुष्मान का रोमांस दिखाया गया है। परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग और भेड़िया का कैमियो भी फिल्म की हाइलाइट रही।

    थामा बॉक्स ऑफिस पर हिट या फ्लॉप?

    भले ही थामा को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिव्यू मिला हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफल रही थी। कथित तौर पर 145 करोड़ रुपये के बजट में बनी थामा ने कुल मिलाकर अपना बजट वसूल कर लिया था। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, भारत में फिल्म का कलेक्शन 124 करोड़ रुपये के आसपास था, जबकि दुनियाभर में इस फिल्म ने 169.51 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

    किस ओटीटी पर रिलीज हो रही थामा?

    खैर, अगर आपने अभी तक थामा को नहीं देखा है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। हालांकि, सब्सक्राइबर्स के लिए आने से पहले यह फिल्म पहले रेंट पर उपलब्ध की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 दिसंबर 2025 से आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंट पर देख सकते हैं। वहीं, 16 दिसंबर से यह फिल्म सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध की जाएगी। 

    क्या है फिल्म की कहानी?

    थामा की कहानी एक जर्नलिस्ट की है जो एडवेंचर करने के चक्कर में ऐसी जगह चला जाता है, जिसके बाद उसके सिर पर मौत का साया मंडराने लगता है। बेताल से इश्क और थामा बनने की जर्नी के बीच कहानी में ऐसे-ऐसे मोड़ आते हैं जो रहस्यों से पर्दा उठाने के साथ-साथ कॉमेडी का डोज भी देती है।

