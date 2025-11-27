Thamma On OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर 'थामा' की दहशत, कब और कहां देखें आयुष्मान खुराना की हॉरर मूवी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों से सजी फिल्म थामा (Thamma) सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर आ रही है। दीवाली वीकेंड में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी।

काफी समय से फैंस थामा के ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार पता चल गया है कि फिल्म कब और कहां रिलीज होने वाली है। रोमांस और कॉमेडी से भरी थामा आदित्य सरपोतदार के निर्देशन में बनी थामा हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और मैथोलॉजी से भरी फिल्म है जो दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स की हॉरर फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खलनायक की भूमिका निभाई है, जबकि पहली बार ऑन-स्क्रीन रश्मिका और आयुष्मान का रोमांस दिखाया गया है। परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग और भेड़िया का कैमियो भी फिल्म की हाइलाइट रही।

किस ओटीटी पर रिलीज हो रही थामा? खैर, अगर आपने अभी तक थामा को नहीं देखा है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। हालांकि, सब्सक्राइबर्स के लिए आने से पहले यह फिल्म पहले रेंट पर उपलब्ध की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 दिसंबर 2025 से आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर रेंट पर देख सकते हैं। वहीं, 16 दिसंबर से यह फिल्म सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध की जाएगी।