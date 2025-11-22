Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    The Family Man 3: जयदीप को 'रुक्मा' बनाने के लिए मेकर्स ने नहीं पीटा माथा, शॉर्टकट से मिला धांसू विलेन वाला लुक

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 09:27 PM (IST)

    स्पाई थ्रिलर सीरीज द फैमिली मैन-3 (The Family Man 3) ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा दिया है। एक तरफ जहां मनोज बाजपेयी को उनके श्रीकांत तिवारी के लुक के लिए प्यार मिल रहा है, तो वहीं जयदीप अहलावत के विलेन के लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि मेकर्स ने जयदीप अहलावत के लुक पर कोई मेहनत नहीं की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    कैसे बनाया गया जयदीप अहलावत को 'द फैमिली मैन-3' का रुक्मा/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) की सफल सीरीज 'द फैमिली मैन' के सीजन 3 से फैंस की काफी उम्मीदें थी। श्रीकांत तिवारी के साथ-साथ ट्रेलर में जयदीप अहलावत के विलेन लुक को देखकर फैंस जल्द से जल्द इस सीरीज की रिलीज का इंतजार कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाताल लोक में 'हाथीराम चौधरी' से लेकर जाने जान के प्रोफेसर नरेंन व्यास तक, अलग-अलग लुक से छा जाने वाले जयदीप अहलावत 'द फैमिली मैन' के सीजन 3 में लंबे बाल, मैन बन और रौबदार लुक में दिखाई दिए। आम तौर पर किसी एक्टर को ऐसा खूंखार लुक देने के लिए मेकर्स को काफी लुक टेस्ट और ट्रायल करने पड़ते हैं, लेकिन जयदीप अहलावत को 'रुक्मा' बनाने के लिए मेकर्स को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। द फैमिली मैन 3 के मेकर्स ने क्या शॉटकट अपनाया, इसका राज को-क्रिएटर डीके ने खोला।

    इस शॉटकट को अपनाकर तैयार किया 'रुक्मा' का लुक

    जयदीप अहलावत द फैमिली मैन सीजन 3 में श्रीकांत तिवारी के अपोजिट विलेन 'रुक्मा' का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में इस सीरीज के को-क्रिएटर डीके ने एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान बताया कि आमतौर पर इस तरह के लुक के लिए उन्हें कई लुक टेस्ट, एक्सपेरीमेंट और ट्रायल्स करने पड़ते हैं, लेकिन जयदीप अहलावत के लुक के लिए सिर्फ उन्होंने इंस्टाग्राम खंगाला और तुरंत उन्हें समझ आ गया कि क्या करना है।

    यह भी पढ़ें- The Family Man 3 Ending: चौथे सीजन में नहीं दिखेंगे श्रीकांत तिवारी, कैसे आगे बढ़ेगी 'फैमिली मैन' की कहानी? 

    d family man

    डीके ने कहा, जयदीप के इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर थी, जो उन्होंने कभी खिंचवाई होगी। हम जयदीप के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने उन्हें हाथीराम (पुलिस ऑफिसर) की भूमिका में देखा था। हमें उनके लिए ऐसा लुक चाहिए था, जो हाथीराम चौधरी से बिल्कुल अपोजिट हो। उसी समय मेरी टीम उसी वक्त किसी ने उनके इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर ढूंढ के निकाली और हम समझ गए कि हमें ऐसा लुक ही चाहिए"।

    jaideep ahalawat

    जयदीप अहलावत को लग रहा था इस बात का डर

    डीके ने आगे कहा, "जब मैं उससे मिला, तो मैंने उसे वह पिक्चर दिखाई कि हम तुम्हें ये लुक देंगे। उस वक्त शायद उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे अब अपने बालों को फिर बढ़ाना पड़ेगा"।

    जयदीप अहलावत ने भी कन्फर्म किया कि उन्हें यही डर लग रहा था। उन्होंने कहा, "मुझे यही लगा था कि बाल बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से शेड्यूल और शूटिंग की टाइमलाइन थी, तो ये मुमकिन नहीं था। काफी डिस्कशन के बाद हमने ये तय किया कि हम विग ट्राय करेंगे। हालांकि, मुझे विग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह बहुत पेनफुल होती है और मुझे बहुत पसीना आता है, लेकिन बाद में हमें यही किया"। द फैमिली मैन सीजन 3 को दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है।

    यह भी पढ़ें- Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत की फीस में जमीन आसमान का फर्क, किसने ली सबसे तगड़ी रकम?