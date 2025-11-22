The Family Man 3: जयदीप को 'रुक्मा' बनाने के लिए मेकर्स ने नहीं पीटा माथा, शॉर्टकट से मिला धांसू विलेन वाला लुक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) की सफल सीरीज 'द फैमिली मैन' के सीजन 3 से फैंस की काफी उम्मीदें थी। श्रीकांत तिवारी के साथ-साथ ट्रेलर में जयदीप अहलावत के विलेन लुक को देखकर फैंस जल्द से जल्द इस सीरीज की रिलीज का इंतजार कर रहे थे।

पाताल लोक में 'हाथीराम चौधरी' से लेकर जाने जान के प्रोफेसर नरेंन व्यास तक, अलग-अलग लुक से छा जाने वाले जयदीप अहलावत 'द फैमिली मैन' के सीजन 3 में लंबे बाल, मैन बन और रौबदार लुक में दिखाई दिए। आम तौर पर किसी एक्टर को ऐसा खूंखार लुक देने के लिए मेकर्स को काफी लुक टेस्ट और ट्रायल करने पड़ते हैं, लेकिन जयदीप अहलावत को 'रुक्मा' बनाने के लिए मेकर्स को जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। द फैमिली मैन 3 के मेकर्स ने क्या शॉटकट अपनाया, इसका राज को-क्रिएटर डीके ने खोला।

इस शॉटकट को अपनाकर तैयार किया 'रुक्मा' का लुक जयदीप अहलावत द फैमिली मैन सीजन 3 में श्रीकांत तिवारी के अपोजिट विलेन 'रुक्मा' का किरदार निभा रहे हैं। हाल ही में इस सीरीज के को-क्रिएटर डीके ने एनडीटीवी से खास बातचीत के दौरान बताया कि आमतौर पर इस तरह के लुक के लिए उन्हें कई लुक टेस्ट, एक्सपेरीमेंट और ट्रायल्स करने पड़ते हैं, लेकिन जयदीप अहलावत के लुक के लिए सिर्फ उन्होंने इंस्टाग्राम खंगाला और तुरंत उन्हें समझ आ गया कि क्या करना है।

जयदीप अहलावत को लग रहा था इस बात का डर डीके ने आगे कहा, "जब मैं उससे मिला, तो मैंने उसे वह पिक्चर दिखाई कि हम तुम्हें ये लुक देंगे। उस वक्त शायद उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे अब अपने बालों को फिर बढ़ाना पड़ेगा"।