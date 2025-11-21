Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत की फीस में जमीन आसमान का फर्क, किसने ली सबसे तगड़ी रकम?

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    The Family Man 3 On OTT: लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार स्पाई थ्रिलर सीरीज 'द फैमिली मैन-3' अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर रिलीज हो गई है। इस सीरीज की कहानी पर से तो पर्दा उठ गया, तो चलिए अब एक्टर्स की फीस के बारे में भी जान लेते हैं। 

    द फैमिली मैन के लिए किस एक्टर ने ली कितनी फीस/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी की सुपरहिट सीरीज 'द फैमिली मैन-3' एक बार फिर से नए सीजन के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर लौट आई है। एक बार फिर से अभिनेता स्पाई थ्रिलर सीरीज में श्रीकांत तिवारी की भूमिका अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    हालांकि, इस बार गेम पलट गया है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जयदीप अहलावत खड़े हुए हैं। द फैमिली मैन सीजन 3 में किसकी जीत हुई, ये तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सबसे अधिक फीस के मामले में जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी में से किसने बाजी मारी है, चलिए ये देख लेते हैं।

    मनोज बाजपेयी

    द फैमिली मैन सीरीज की जान मनोज बाजपेयी ने अपने 'श्रीकांत तिवारी' के किरदार से दर्शकों को इंगेज रखा है। एक बार फिर से वह नए सीजन में अपने श्रीकांत तिवारी के किरदार को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स की मानें तो, मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन-3' लिए 20 से 22 करोड़ की मोटी फीस ली है।

    जयदीप अहलावत

    गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद एक बार फिर से जयदीप अहलावत और मनोज बाजपेयी आमने-सामने हैं। OTT की दुनिया के बादशाह जयदीप इस सीरीज में नए एडिशन हैं। स्पाई थ्रिलर सीरीज में उनका किरदार रुकमा का है, जो विलेन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस सीरीज के लिए 9 करोड़ रुपए लिए हैं।

    दर्शन कुमार

    मैरी कॉम और NH10 जैसी फिल्मों में नजर आए दर्शन कुमार 'द फैमिली मैन 3' में मेजर समीर का किरदार निभा रहे हैं। सेकंड सीजन के बाद इस सीजन में उनकी अहमियत और रोल दोनों बढ़ गया है। उन्होंने इस सीजन के लिए तकरीबन 8 से 9 करोड़ की फीस ली।

    शारिब हाशमी

    स्पाई एजेंट श्रीकांत तिवारी की कहानी जेके तलपड़े के बिना अधूरी है, क्योंकि वह सिर्फ उनके दोस्त नहीं, बल्कि सीक्रेट मिशन के साथी भी है। सीरीज में ये किरदार शारिब हाशमी निभा रहे हैं, जो पहले सीजन से इसका हिस्सा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस सीरीज के लिए 5 करोड़ के आसपास की फीस ली है।

    प्रियामणि

    साउथ एक्ट्रेस प्रियामणि फैमिली मैन के तीसरे सीजन में एक बार फिर से श्रीकांत तिवारी की पत्नी सुचित्रा तिवारी का किरदार निभाती दिखेंगी। उन्होंने अपने किरदार के लिए लगभग 7 करोड़ की फीस ली है।

    निम्रत कौर

    जयदीप अहलावत की तरह निम्रत कौर भी 'द फैमिली मैन-3' में नया एडिशन हैं, जो सीरीज में 'मीरा' का किरदार निभा रही हैं। श्रीकांत तिवारी को फंसाने में उनका भी बड़ा हाथ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस सीरीज के लिए लगभग 8 से 9 करोड़ की फीस ली है।

    अश्लेशा ठाकुर

    अश्लेशा ठाकुर एक बार फिर से मनोज बाजपेयी की बेटी धृति तिवारी के किरदार में नजर आएंगी। इस सीजन के लिए उन्होंने लगभग 4 करोड़ की फीस ली है।