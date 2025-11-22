The Family Man 3 Ending: चौथे सीजन में नहीं दिखेंगे श्रीकांत तिवारी, कैसे आगे बढ़ेगी 'फैमिली मैन' की कहानी? 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद मनोज बाजपेयी पॉपुलर शो 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन में श्रीकांत तिवारी के तौर पर वापस आ गए हैं, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर आ गया है। जिन्हें नहीं पता श्रीकांत एक मिडिल-क्लास पिता हैं जो एक टॉप-सीक्रेट TASC ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन इस बार श्रीकांत भाग रहे हैं, और उन्हें खतरों से सावधान रहना होगा। खैर शो के आस-पास की चर्चा के बीच देखते हैं कि 'द फैमिली मैन' सीजन 3 का क्लाईमेक्स कैसा होता है और क्या इसका चौथा सीजन आएगा या नहीं।

क्या है सीरीज के तीसरे सीजन की कहानी? द फैमिली मैन सीजन 3 की शुरुआत श्रीकांत तिवारी और उनकी पत्नी 'सुचि' से होती है, जो अपनी शादी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और तलाक लेने का प्लान बना रहे हैं। उनके बच्चों को भी बुलिंग और ऑनलाइन धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे और स्ट्रेस बढ़ जाता है। इससे पहले कि श्रीकांत अपने परिवार की दिक्कतों को सुलझा पाएं, उन्हें एक खतरनाक मिशन पर वापस लौटना पड़ता है।

क्या श्रीकांत तिवारी की हो जाती है मौत? क्योंकि श्रीकांत ने अब इस मिशन को पर्सनली ले लिया है, वह इन्वेस्टिगेशन में और गहराई से जाता है और उसे पता चलता है कि सिस्टम में एक भेदिया है, जो दुश्मन को जानकारी लीक कर रहा है। जल्द ही, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उन कामों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो उसने नहीं किए और अब वह एक जासूस और एक सस्पेक्ट दोनों है। सभी मुश्किलों के बावजूद, श्रीकांत सच का पता लगाना जारी रखता है और यह भी ध्यान रखता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे।

लेकिन, खतरा उसके घर तक पहुंच जाता है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों को पुलिस ऑफिसर के भेष में कुछ लोग ले जाते हैं। यह जानने के बाद श्रीकांत अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने वफादार टीममेट्स की मदद लेता है और उस समय श्रीकांत, रुक्मा का पीछा करना जारी रखता है। अपने शिकार के दौरान, वह माइकल से भी मिलता है, जो उसे रुक्मा को ढूंढने में मदद करता है।

सीजन 4 को लेकर जगी उम्मीद? द फैमिली मैन सीजन 3 के आखिर में श्रीकांत तिवारी कुछ लोगों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें रुक्मा ने पकड़ लिया था। हालांकि रुक्मा भाग जाता है और श्रीकांत की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। शो वहीं खत्म हो जाता है, बिना यह बताए कि श्रीकांत ज़िंदा है या नहीं। हालांकि यह यकीन करना मुश्किल लगता है कि मेकर्स इस दिलचस्प कैरेक्टर को मारेंगे और इसीलिए चौथे पार्ट के लिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं।