    The Family Man 3 Ending: चौथे सीजन में नहीं दिखेंगे श्रीकांत तिवारी, कैसे आगे बढ़ेगी 'फैमिली मैन' की कहानी? 

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:47 PM (IST)

    The Family Man 3 अब अमेजन प्राइम वीडियो पर आ गई है। हालांकि इस सीजन के क्लाईमैक्स ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया है और इसीलिए आइए समझते हैं फैमिली मैन सीजन 3 के क्लाईमैक्स को।

    क्या है फैमिली मैन 3 का क्लाईमैक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद मनोज बाजपेयी पॉपुलर शो 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन में श्रीकांत तिवारी के तौर पर वापस आ गए हैं, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर आ गया है। जिन्हें नहीं पता श्रीकांत एक मिडिल-क्लास पिता हैं जो एक टॉप-सीक्रेट TASC ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। लेकिन इस बार श्रीकांत भाग रहे हैं, और उन्हें खतरों से सावधान रहना होगा। खैर शो के आस-पास की चर्चा के बीच देखते हैं कि 'द फैमिली मैन' सीजन 3 का क्लाईमेक्स कैसा होता है और क्या इसका चौथा सीजन आएगा या नहीं।

    क्या है सीरीज के तीसरे सीजन की कहानी?

    द फैमिली मैन सीजन 3 की शुरुआत श्रीकांत तिवारी और उनकी पत्नी 'सुचि' से होती है, जो अपनी शादी में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और तलाक लेने का प्लान बना रहे हैं। उनके बच्चों को भी बुलिंग और ऑनलाइन धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे और स्ट्रेस बढ़ जाता है। इससे पहले कि श्रीकांत अपने परिवार की दिक्कतों को सुलझा पाएं, उन्हें एक खतरनाक मिशन पर वापस लौटना पड़ता है।

    सरकार प्रोजेक्ट सहकार नाम के एक पीस प्लान पर काम कर रही है, लेकिन हर कोई इसके सपोर्ट में नहीं है। इसलिए, मिशन को रोकने के लिए रुक्मा (जयदीप अहलावत) को इसे खत्म करने के लिए हायर किया जाता है। और वह मिशन के खास लीडर्स को मारने में कामयाब रहा। हालांकि, जब श्रीकांत की एंट्री होती है तो चीजें एक बुरा मोड़ ले लेती हैं। जल्द ही रुक्मा,  श्रीकांत के मेंटर को मार देता है, जिससे यह मिशन श्रीकांत के लिए एक पर्सनल लड़ाई बन जाता है।

    क्या श्रीकांत तिवारी की हो जाती है मौत?

    क्योंकि श्रीकांत ने अब इस मिशन को पर्सनली ले लिया है, वह इन्वेस्टिगेशन में और गहराई से जाता है और उसे पता चलता है कि सिस्टम में एक भेदिया है, जो दुश्मन को जानकारी लीक कर रहा है। जल्द ही, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और उन कामों के लिए दोषी ठहराया जाता है जो उसने नहीं किए और अब वह एक जासूस और एक सस्पेक्ट दोनों है। सभी मुश्किलों के बावजूद, श्रीकांत सच का पता लगाना जारी रखता है और यह भी ध्यान रखता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे।

    लेकिन, खतरा उसके घर तक पहुंच जाता है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों को पुलिस ऑफिसर के भेष में कुछ लोग ले जाते हैं। यह जानने के बाद श्रीकांत अपने परिवार की देखभाल के लिए अपने वफादार टीममेट्स की मदद लेता है और उस समय श्रीकांत, रुक्मा का पीछा करना जारी रखता है। अपने शिकार के दौरान, वह माइकल से भी मिलता है, जो उसे रुक्मा को ढूंढने में मदद करता है।

    सीजन 4 को लेकर जगी उम्मीद?

    द फैमिली मैन सीजन 3 के आखिर में श्रीकांत तिवारी कुछ लोगों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें रुक्मा ने पकड़ लिया था। हालांकि रुक्मा भाग जाता है और श्रीकांत की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। शो वहीं खत्म हो जाता है, बिना यह बताए कि श्रीकांत ज़िंदा है या नहीं। हालांकि यह यकीन करना मुश्किल लगता है कि मेकर्स इस दिलचस्प कैरेक्टर को मारेंगे और इसीलिए चौथे पार्ट के लिए उम्मीदें बढ़ जाती हैं।

    कई सवालों के जवाब हैं अधूरे

    इसके अलावा कई सारे अनसुलझे सवाल भी है क्योंकि अगर श्रीकांत भी नहीं मरता है तो वहीं रुक्मा भी जिंदा और वह लौटकर आ सकता। वहीं सुचि के साथ श्रीकांत का रिश्ता भी अधर में लटका हुआ है। तो इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए फैमिली मैन को फिर से लौटना होगा।

    द फैमिली मैन सीजन 3 को राज और डीके ने लिखा और डायरेक्ट किया है। शो में मनोज बाजपेयी, शारिब हाशमी, प्रियामणि, जयदीप अहलावत, निमरत कौर, गुल पनाग, शरद केलकर जैसे कलाकार हैं।

