Saali Mohabbat On OTT: हर सेकंड में दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस! ओटीटी पर रिलीज को तैयार राधिका की 'साली मोहब्बत'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रीमियर हो चुकी साली मोहब्बत (Saali Mohabbat) अब दर्शकों के लिए रिलीज की जा रही है। हालांकि, यह फिल्म सिनेमाघरों की बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है।

साली मोहब्बत कोई रोमांटिक या एक्शन ड्रामा नहीं, बल्कि यह एक फुल ऑन मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर है। फिल्म की कहानी इतनी इंटेंस है कि आप आखिर तक इसे देखे बिना रह नहीं पाएंगे। हाल ही में अनाउंस किया गया है कि यह फिल्म कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।

साली मोहब्बत की कास्ट राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा और अनुराग कश्यप से सजी सस्पेंस थ्रिलर साली मोहब्बत IFFI में प्रीमियर होने के एक साल बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो झूठ, बेवफाई और कत्ल के झाल में फंसी हुई है। जानी-मानी अदाकारा टिस्का चोपड़ा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। वहीं, फिल्म का निर्माण मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) और ज्योति देशपांडे ने मिलकर किया है।