Saali Mohabbat On OTT: हर सेकंड में दिमाग घुमाने वाला सस्पेंस! ओटीटी पर रिलीज को तैयार राधिका की 'साली मोहब्बत'
Saali Mohabbat OTT Release Date: राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा और अनुराग कश्यप की टॉप रेटेड मूवी साली मोहब्बत ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। मनीष मल्होत्रा निर्मित मूवी कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, जानिए डिटेल्स।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रीमियर हो चुकी साली मोहब्बत (Saali Mohabbat) अब दर्शकों के लिए रिलीज की जा रही है। हालांकि, यह फिल्म सिनेमाघरों की बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है।
साली मोहब्बत कोई रोमांटिक या एक्शन ड्रामा नहीं, बल्कि यह एक फुल ऑन मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर है। फिल्म की कहानी इतनी इंटेंस है कि आप आखिर तक इसे देखे बिना रह नहीं पाएंगे। हाल ही में अनाउंस किया गया है कि यह फिल्म कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।
साली मोहब्बत की कास्ट
राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा और अनुराग कश्यप से सजी सस्पेंस थ्रिलर साली मोहब्बत IFFI में प्रीमियर होने के एक साल बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो झूठ, बेवफाई और कत्ल के झाल में फंसी हुई है। जानी-मानी अदाकारा टिस्का चोपड़ा ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। वहीं, फिल्म का निर्माण मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) और ज्योति देशपांडे ने मिलकर किया है।
क्या है फिल्म की कहानी?
साली मोहब्बत मूवी की कहानी एक हाउसफाइफ स्मिता (राधिका आप्टे) की है जो फुरस्तगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। उसकी जिंदगी अच्छी-खासी चल रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने पति की बेवफाई का पता चलता है। फिर वह धीरे-धीरे झूठ, बेवफाई, धोखे और मर्डर के जाल में बुरी तरह उलझ जाती है और यहां से शुरू होता है असली सस्पेंस। दो टाइमलाइन पर बनी फिल्म में जिस तरह कहानी को परोसा गया है, वो देखने लायक है।
किस ओटीटी पर आ रही साली मोहब्बत?
इस फिल्म में राधिका के अलावा दिव्येंदु शर्मा, अनुराग कश्यप, चाहत अरोड़ा, कुशा कपिला और शरत सक्सेना जैसे कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। यह फिल्म 12 दिसंबर 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Saali Mohabbat On Zee5) पर स्ट्रीम होगी।
