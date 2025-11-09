Language
    Saali Mohabbat OTT Release: 'झूठ' और 'बेवफाई' के जाल में फंसी महिला, कब और कहा देखें राधिका आप्टे की फिल्म

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    विभिन्न फिल्म फेस्टिवल में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद, टिस्का चोपड़ा द्वारा निर्देशित और राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा, अनुराग कश्यप, अंशुमान पुष्कर, सौरसेनी मैत्रा और शरत सक्सेना द्वारा अभिनीत, मचअवेटेड फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब ये बहुत जल्द ओटीटी पर आने वाली है।

    राधिका आप्टे की साली मोहब्बत (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टिस्का चोपड़ा द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर साली मोहब्बत ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में राधिका आप्टे लीड रोल में नजर आईं। इस फिल्म का प्रीमियर 22 नवंबर, 2024 को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में होगा।

    क्या है इसकी कहानी?

    फिल्म में राधिका आप्टे ने स्मिता का किरदार निभाया है, जो फुरस्तगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। हालांकि, उसकी जिंदगी जैसी दिखती है वैसी नहीं है। वह झूठ, बेवफाई, विश्वासघात और हत्या के जाल में बुरी तरह उलझी हुई है।

    जैसे-जैसे फिल्म शुरू होती है, दृश्य और भी ज़्यादा गंभीर होते जाते हैं। इन्हें देखकर ये बात तो पक्की है कि दर्शकों को निश्चित रूप से फिल्म की कहानी पसंद आएगी जोकि अंत में उनके दिमाग में कई सारे सवाल छोड़ने में भी कामयाब हुई। फिल्म में भरपूर सस्पेंस है जो दर्शकों को अंत तक अपनी सीटों से बांधे रखता है। जल्द ही यह डिजिटल स्क्रीन पर भी रिलीज़ होगी।

    कहां रिलीज होगी फिल्म

    यह फिल्म जल्द ही ज़ी5 पर स्ट्रीम होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने हाल ही में एक पोस्टर जारी कर इसकी पुष्टि की है।

    कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर

    राधिका आप्टे अभिनीत इस फिल्म का निर्माण मनीष मल्होत्रा, ज्योति देशपांडे और दिनेश मल्होत्रा ने किया है। इसमें अनुराग कश्यप, दिव्येंदु शर्मा, चाहत अरोड़ा, कुशा कपिला, शरत सक्सेना और अन्य प्रमुख कलाकार भी हैं। छायांकन विदुषी तिवारी ने किया है।

