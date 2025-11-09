Saali Mohabbat OTT Release: 'झूठ' और 'बेवफाई' के जाल में फंसी महिला, कब और कहा देखें राधिका आप्टे की फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। टिस्का चोपड़ा द्वारा निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर साली मोहब्बत ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में राधिका आप्टे लीड रोल में नजर आईं। इस फिल्म का प्रीमियर 22 नवंबर, 2024 को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) में होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है इसकी कहानी? फिल्म में राधिका आप्टे ने स्मिता का किरदार निभाया है, जो फुरस्तगढ़ नाम के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। हालांकि, उसकी जिंदगी जैसी दिखती है वैसी नहीं है। वह झूठ, बेवफाई, विश्वासघात और हत्या के जाल में बुरी तरह उलझी हुई है।