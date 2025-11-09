2 घंटे की नई फिल्म ने Netflix पर आते ही जमाया कब्जा, दिल दहला देगी हॉरर कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Netflix ओटीटी की दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। जिस पर मनोरंजन का महा मेला हर सप्ताह लगा रहता है। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक 2 घंटे की नई फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी हॉरर से भरपूर है। मूवी को देखकर आपका दिल दहल जाएगा।

आलम ये है कि नेटफ्लिक्स पर ये मूवी मस्ट वॉच बन गई है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर इस मूवी का कब्जा जिस फिल्म के बारे में यहां बात हो रही है, उसे बीते शुक्रवार को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। रिलीज के साथ ही अब ये मूवी ओटीटी (OTT) पर मस्ट वॉच बन गई है। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित बताई जा रही है। गौर किया जाए इस हॉरर थ्रिलर की तरफ तो इसकी शुरुआत एक छोटे से बच्चे से होती है, जो कश्मीर की वादियों में एक सफेद फूल के पूछे भागता है और बाद में एक मेले में जादू देखने चला जाता है।

जादूगर उस मेले में एक बॉक्स से बच्चों के गायब होने का जादू दिखाता है और वह इसके लिए उसी बच्चे को चुनता है। लेकिन जादूगर की मुसीबत उस वक्त बढ़ जाती है, जब वह बच्चा सच में गायब हो जाता है। इस केस की जांच के लिए डीएसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर को उस इलाके में बुलाया जाता है। जिस घर में उस पुलिस ऑफिसर का परिवार ठहरता है, वह अपने आप में कई गहरे राज दफन किए हुए है।

लगातार सूबे में हो रही बच्चों की किडनैपिंग का कनेक्शन आतंकवाद से बताया जाता है, लेकिन अंत में कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। जिसका आनंद आप नेटफ्लिक्स पर मौजूद फिल्म बारामूला (Baramulla) को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। अभिनेता मानव कौल (Manav Kaul) की इस मूवी ने सही मायनों में दर्शकों का दिल जीत लिया है।