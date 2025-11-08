Dude OTT Release Date: बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने के बाद ओटीटी पर आ रही 'ड्यूड', कब और कहां देखें फिल्म?
Dude OTT Release Date: पिछले महीने सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म ड्यूड अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। दो घंटे से ज्यादा रनटाइम की ये फिल्म अब ओटीटी पर कब और कहां आ रही है, जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप ओटीटी पर कोई बढ़िया और टॉप रेटेड रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक फिल्म जल्द ही ओटीटी पर आ रही है। यह फिल्म है ड्यूड (Dude) जो पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।
तमिल फिल्म ड्यूड 17 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अच्छी-खासी कमाई की थी। ड्यूड की शानदार सफलता के बाद अब दर्शकों को इसकी ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि ड्यूड थिएटर्स के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज हो रही है।
ड्यूड फिल्म की कहानी
डायरेक्टर कीर्तिस्वरन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रदीप रंगनाथन के साथ ममिथा बैजू मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म एक हल्की-फुल्की और मनोरंजक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें आज की पीढ़ी के रिश्तों, दोस्ती और अनसुलझे प्यार के विषयों को मजेदार तरीके से दिखाया गया है। प्रदीप रंगनाथन का लव टुडे के बाद यह तीसरा बड़ा हिट है।
ड्यूड बॉक्स ऑफिस पर हिट थी या फ्लॉप?
कथित तौर पर 25 से 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ड्यूड ने बॉक्स ऑफिस पर मोटा पैसा कमाया है। कम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। भारत में भी फिल्म ने अच्छा कारोबार किया है और यह तमिल सिनेमा की हिट मूवीज में से एक है।
किस ओटीटी पर रिलीज हो रही है ड्यूड?
सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। यह नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी जिसके साथ मेकर्स ने कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की डील की थी। यह मूवी 14 नवंबर 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होने वाली है। बता दें कि इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7 रेटिंग मिली थी।
