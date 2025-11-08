ना एक्शन, ना रोमांस... फिर भी OTT पर आई ये फैमिली ड्रामा छू जाएगी आपका दिल, IMDb से मिली है 7.4 रेटिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का बोलबाला है, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी फिल्में भी आती हैं जो अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली कहानी से दर्शकों के दिलों में जगह बना लेती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक ऐसी ही फिल्म अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म जुलाई के महीने में सिनेमाघरों में आई थी और इसे दर्शकों व क्रिटिक्स की तरफ से खूब तारीफें मिली थीं। 2 घंटे 21 मिनट की फिल्म इमोशन और संघर्ष से भरी हुई है। यह एक मिडिल क्लास फैमिली की चुनौतियों को जाहिर करता है।

ओटीटी पर मस्ट वॉच है 3 BHK मूवी यह फिल्म है 3 बीएचके (3 BHK)। निर्देशक श्री गणेश की तमिल फिल्म 3 BHK ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ, आर सरतकुमार, देवयानी, चैत्रा, सुब्बू पंचू और विवेक प्रसन्ना जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं मिली, लेकिन इसे पॉजिटिव रिव्यू मिले। इस फिल्म को आईएमडीबी (IMDb) पर 7.4 की शानदार रेटिंग मिली है।