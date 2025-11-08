ना एक्शन, ना रोमांस... फिर भी OTT पर आई ये फैमिली ड्रामा छू जाएगी आपका दिल, IMDb से मिली है 7.4 रेटिंग
अगर आप इस वीकेंड कोई बढ़िया फैमिली ड्रामा देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको 7.4 रेटिंग वाली एक मूवी जरूर देखनी चाहिए जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मस्ट वॉच बनी हुई है। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों के द्वारा खूब सराहा गया था। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आजकल ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन और थ्रिलर फिल्मों का बोलबाला है, लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी फिल्में भी आती हैं जो अपनी सादगी और दिल को छू लेने वाली कहानी से दर्शकों के दिलों में जगह बना लेती हैं।
एक ऐसी ही फिल्म अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। यह फिल्म जुलाई के महीने में सिनेमाघरों में आई थी और इसे दर्शकों व क्रिटिक्स की तरफ से खूब तारीफें मिली थीं। 2 घंटे 21 मिनट की फिल्म इमोशन और संघर्ष से भरी हुई है। यह एक मिडिल क्लास फैमिली की चुनौतियों को जाहिर करता है।
ओटीटी पर मस्ट वॉच है 3 BHK मूवी
यह फिल्म है 3 बीएचके (3 BHK)। निर्देशक श्री गणेश की तमिल फिल्म 3 BHK ऐसी ही एक फिल्म है जिसमें सिद्धार्थ, आर सरतकुमार, देवयानी, चैत्रा, सुब्बू पंचू और विवेक प्रसन्ना जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं मिली, लेकिन इसे पॉजिटिव रिव्यू मिले। इस फिल्म को आईएमडीबी (IMDb) पर 7.4 की शानदार रेटिंग मिली है।
3 BHK मूवी की कहानी
यह फिल्म एक मिडिल-क्लास फैमिली के अपने सपनों का घर खरीदने के सफर को दर्शाती है। फिल्म की कहानी एक परिवार की है जो रेंट पर रहता है और शहर में अपना खुद का घर खरीदने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म 90 के दशक से लेकर आज तक के समय को छूती है, जहां परिवार को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल और मकान मालिकों की परेशानियों जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे ये चुनौतियां एक परिवार को तोड़ने की बजाय और मजबूत करती हैं।
ओटीटी पर कहां मौजूद है 3 BHK मूवी?
अगर आप कोई फैमिली ड्रामा देख रहे हैं तो 3 BHK के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर मौजूद है।
