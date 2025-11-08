Netflix की हैरतअंगेज कहानी: कभी ₹443 करोड़ में बिकने वाली थी, आज ₹22 लाख करोड़ की कंपनी
कभी 443 करोड़ रुपये में बिकने वाली Netflix आज 22 लाख करोड़ वैल्यू की कंपनी बन चुकी है। 25 साल पहले जब इसके फाउंडर्स ने Blockbuster को इसे बेचने का ऑफर दिया था, तब उस डील को ठुकरा दिया गया था। लेकिन आज Netflix दुनिया की सबसे बड़ी OTT कंपनियों में से एक है, जिसके पास 300 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं और 190 से ज्यादा देशों में इसका नेटवर्क है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सितंबर 2000 में Netflix के फाउंडर्स रीड हेस्टिंग्स (Reed Hastings), मार्क रैंडॉल्फ (Marc Randolph) और CFO बैरी मैकार्थी (Barry McCarthy), वीडियो रेंटल कंपनी Blockbuster के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। उन्होंने Netflix को 50 मिलियन डॉलर में बेचने का ऑफर दिया। उनका प्रस्ताव था कि Netflix ऑनलाइन बिजनेस संभालेगा और Blockbuster स्टोर ऑपरेट करेगा। लेकिन उस समय के CEO जॉन एंटिओको (John Antioco) ने हंसते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया।
ये पल Netflix टीम के लिए बहुत कड़वा साबित हुआ। नकदी की कमी और धीमी ग्रोथ के कारण कंपनी को 2001 में अपने लगभग एक-तिहाई कर्मचारियों को निकालना पड़ा। वॉल स्ट्रीट पर कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। IPO से पहले Netflix के शेयर की कीमत 14 डॉलर से गिरकर 6 डॉलर तक पहुंच गई। Blockbuster और Walmart जैसी बड़ी कंपनियां इसके ऑनलाइन मॉडल की नकल करने लगीं।
Netflix के को-फाउंडर रीड हेस्टिंग्स कहते हैं, 'हम उस दौर की इंटरनेट बेस्ड कंपनियों में से एक थे, जिनकी वित्तीय स्थिति बेहद खराब थी और ऐसा लग रहा था कि कंपनी का कोई भविष्य नहीं बचा।' लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बेहतर फोकस, परफॉर्मेंस कल्चर और 'हर सीट पर बेस्ट टैलेंट' की नीति से हमने फिर से वापसी की।
मौजूदा स्थिति
आज Netflix के 30 करोड़ से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं और इसके यूजर्स 190 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। इसका मार्केट कैप लगभग ₹22 लाख करोड़ है। हालांकि इसका सबसे बड़ा बाजार अब भी अमेरिका है, लेकिन भारत में भी इसके 1 करोड़ से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं।
कंपनी अब अपने फ्यूचर स्ट्रैटेजी में गेमिंग और कंटेंट इनोवेशन को शामिल कर रही है। साथ ही Netflix ने पासवर्ड शेयरिंग पर कंट्रोल करके एक नया रेवेन्यू मॉडल अपनाया है।
क्यों है एक सबक?
2002 में Netflix के शेयर की कीमत 6 डॉलर तक गिर गई थी, जबकि आज एक शेयर की कीमत 1098 डॉलर है।
Netflix ऐसे पिछड़ा था
सब्सक्राइबर में गिरावट: शुरुआती दिनों में सीमित DVD कलेक्शन और स्लो डिलीवरी के कारण लोग Netflix छोड़ने लगे।
पासवर्ड शेयरिंग: Netflix ने पासवर्ड शेयरिंग को लेकर कोई नियम नहीं बनाए थे, जिससे एक अकाउंट कई लोग इस्तेमाल कर रहे थे और कंपनी को भारी रेवेन्यू लॉस हुआ।
कंटेंट क्वालिटी और लागत: ओरिजिनल कंटेंट बनाने की लागत बहुत ज्यादा थी और कई प्रोजेक्ट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं चले, जिससे निवेश पर रिटर्न पाना मुश्किल हो गया।
तेज मुकाबला: 2000 के बाद डिजिटल वीडियो मार्केट खुलने से कई नए प्रतिद्वंदी आ गए। मार्केटिंग और नेटवर्क कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन घट गया।
Netflix ने ऐसे की वापसी
बिजनेस मॉडल में बदलाव: Netflix ने DVD सर्विस छोड़कर पूरी तरह डिजिटल सब्सक्रिप्शन मॉडल पर फोकस किया। ऑटोमैटिक रिन्यूअल से रिटेंशन बढ़ा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई।
डेटा एनालिटिक्स: कंपनी ने हर व्यूअर की पसंद, क्लिक, रेटिंग और व्यू पैटर्न का एनालिसिस करके पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन शुरू किया। इससे यूजर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे।
इनोवेशन: Netflix ने Cinematch टेक्नोलॉजी डेवलप की, जो यूजर की पसंद के हिसाब से मूवीज सुझाती थी। बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस ने कंपनी को कॉम्पिटिशन में बनाए रखा।
Ad-Tier स्ट्रैटजी और IPO: कम खर्च करने वाले यूजर्स के लिए एड-बेस्ड सब्सक्रिप्शन शुरू किया। 2002 में कंपनी ने 82.5 मिलियन डॉलर का IPO लाया, जिससे वित्तीय स्थिति सुधरी।
Netflix नाम की कहानी और शुरुआत
1997 में दो दोस्तों रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडॉल्फ ने कैलिफोर्निया में Netflix की नींव रखी। शुरुआत में यह कंपनी DVD रेंटल ऑनलाइन सर्विस थी, लेकिन 1999 में कंपनी ने मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, जिसमें यूजर्स अनलिमिटेड DVDs रेंट कर सकते थे। 2007 में Netflix ने वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की और यहीं से उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदल दिया।
डाउनटर्न – इंटरनेट बबल फटने का असर
2000 के दशक में Netflix का पूरा मॉडल ईमेल के जरिए DVD रेंटल पर बेस्ड था। उसी दौरान इंटरनेट कंपनियों का बबल फूट गया और निवेशक स्टार्टअप्स से पैसा निकालने लगे। Netflix के पास लिमिटेड कैश था, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे और IPO प्लान भी रुक गया था। इसके बाद कंपनी मुश्किल में फंस गई।
नाम कैसे पड़ा?
Netflix नाम दो शब्दों से बना है- ‘Net’ यानी Internet और ‘Flix’ 'Flicks' यानी Films।
बड़े प्रतिद्वंदी
आज Netflix के मुकाबले में Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, Disney Hotstar, Zee5, SonyLIV और JioCinema जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं।
