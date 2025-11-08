Instagram स्टोरीज को Meta AI से ऐसे करें एडिट, बदल जाएगा पूरा लुक

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram अपने यूजर्स के लिए पिछले कुछ समय से एक नया AI फीचर ऑफर कर रहा, जो आपकी Stories को और मजेदार और एडिट करना और भी आसान बना देता है। नया Meta AI-पावर्ड 'Restyle' टूल अब आपको ऐप के अंदर ही फोटो और वीडियो एडिट करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि अब किसी एक्सटर्नल ऐप या टूल की जरूरत नहीं। बस कुछ टैप्स और एक स्मार्ट प्रॉम्प्ट से आप अपनी Story का पूरा लुक बदल सकते हैं।

Restyle को अपने Instagram के अंदर अपने पर्सनल एडिटर की तरह समझिए। जब आप कोई फोटो या वीडियो Story में अपलोड करेंगे, तो अब एडिटिंग स्क्रीन पर एक नया Restyle बटन दिखाई देगा। इस पर टैप करें। फिर आप या तो एक छोटा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं — जैसे 'बैकग्राउंड को सनसेट ऑरेंज बना दो' या 'आसमान में फेयरी लाइट्स एड करो', या फिर रेडी-मेड AI इफेक्ट्स में से कोई चुन सकते हैं।

ये AI फोटो में लाइटिंग, बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट्स तक को एडिट कर सकता है। ये डिस्ट्रैक्शन हटाने, मजेदार एलिमेंट्स जोड़ने या पूरी Story का वाइब बदलने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात ये है कि यह सब कुछ Instagram ऐप के अंदर ही और Story सेटिंग्स में अपलोड से पहले हो जाता है।

Instagram Meta AI Restyle टूल को स्टोरीज के लिए ऐसे करें इस्तेमाल फोटो के लिए: अपनी प्रोफाइल पर '+' टैप करें और Story के लिए कोई फोटो सेलेक्ट करें।

अब ऊपर दिए गए Restyle आइकन पर क्लिक करें।

Add, Remove, या Change में से कोई ऑप्शन चुनें और अपना एडिट टाइप करें।

Done पर टैप करें, प्रीव्यू देखें और Story पोस्ट करें।

वीडियो के लिए तरीका थोड़ा अलग है: Story में वीडियो सेलेक्ट करें।

एडिटिंग ट्रे में Restyle आइकन पर टैप करें।

अब Snow, Rain या Cinematic Lighting जैसे प्रीसेट इफेक्ट्स में से कोई सेलेक्ट करें और अप्लाई करें। Instagram का कहना है कि जितना डिटेल्ड आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना बेहतर आउटपुट मिलेगा। इसलिए 'make it brighter' की जगह 'add warm golden sunlight' जैसे प्रॉम्प्ट डालें। लाइटिंग, मूड या कंपोजिशन जैसी डिटेल्स बताने से Meta AI बेहतर आपको बेहतर समझ पाता है।