Thamma Box Office Day 17: एक दिन में ही पूरा बदल गया थामा का गेम, कमाई सुनकर कानों पर नहीं होगा यकीन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ की कमाई के साथ एक अच्छी शुरुआत मिली थी। हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर पंगा जरूर लिया था, लेकिन इसे पछाड़ नहीं पाई थी।

कुछ दिनों तक डगमगाने के बाद थामा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी थी। 16 दिनों में फिल्म ने 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। अब फिल्म के 17वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। फिल्म ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई की, जिसे देखकर आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। 17वें दिन कैसा रहा फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल, नीचे देखिए आंकड़े:

17वें दिन ही निकल गई 'थामा' की हवा 21 अक्टूबर को रिलीज हुई थामा को सिनेमाघरों में लगे हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर हवा निकल गई है। मूवी 16 दिनों तक जिस स्पीड से दौड़ रही थी, उसे देखकर ये लग रहा था कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी कमाई कर लेगी, लेकिन इस मूवी ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि फिल्म 17वें दिन करोड़ों से सीधा लाखों में आ गिरी है।