    Thamma Box Office Day 17: एक दिन में ही पूरा बदल गया थामा का गेम, कमाई सुनकर कानों पर नहीं होगा यकीन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:02 PM (IST)

    Thamma Till Date Collection: थामा की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी हुई थी। फिल्म को गुरुवार को सिनेमाघरों में लगे हुए 17 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि, बुधवार तक दमदार कमाई करने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म के 17वें दिन के कलेक्शन में ऐसी उथल-पुथल मची है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 

    थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 17/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' को बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ की कमाई के साथ एक अच्छी शुरुआत मिली थी। हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर पंगा जरूर लिया था, लेकिन इसे पछाड़ नहीं पाई थी। 

    कुछ दिनों तक डगमगाने के बाद थामा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी थी। 16 दिनों में फिल्म ने 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। अब फिल्म के 17वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। फिल्म ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर इतनी कमाई की, जिसे देखकर आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। 17वें दिन कैसा रहा फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल, नीचे देखिए आंकड़े: 

    17वें दिन ही निकल गई 'थामा' की हवा

    21 अक्टूबर को रिलीज हुई थामा को सिनेमाघरों में लगे हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर हवा निकल गई है। मूवी 16 दिनों तक जिस स्पीड से दौड़ रही थी, उसे देखकर ये लग रहा था कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी कमाई कर लेगी, लेकिन इस मूवी ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि फिल्म 17वें दिन करोड़ों से सीधा लाखों में आ गिरी है। 

    सैकनलिक डॉट कॉम के अर्ली आंकड़ों के मुताबिक, इस मूवी ने रिलीज के 17वें दिन सिर्फ 78 लाख रुपए कमाए हैं। मूवी का घरेलू ऑफिस पर नेट कलेक्शन अब तक 126.73 करोड़ तक का हुआ है। जिस तरह से फिल्म का कलेक्शन गिरा है, इसके अब उठने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस फ्राइडे हक और द गर्लफ्रेंड जैसी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 

    वर्ल्डवाइड 'थामा' की हुई इतनी कमाई 

    इंडिया में भले ही थामा 150 करोड़ भी नहीं कमा पाई, लेकिन वर्ल्डवाइड मूवी ने अपना असर छोड़ा है। ग्लोबली मूवी का टोटल कलेक्शन अभी तक 173.8 करोड़ तक का हुआ है और सिर्फ विदेशों में इस मूवी ने 23.2 करोड़ की कमाई की है।

    आपको बता दें कि थामा इस साल की एवरेज फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। मूवी ने अपना 145 करोड़ का बजट तो निकाल लिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाई। 

