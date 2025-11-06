Language
    Thamma पर भारी पड़ी साउथ की हॉरर थ्रिलर, 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते मूवी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    Dies Irae Collection: मलयालम सिनेमा लंबे समय से एक से एक बेहतरीन मूवीज के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है। हाल ही में डायस इरा नाम की हॉरर थ्रिलर डायस इरा को रिलीज किया गया है, जिसने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 

    बॉक्स ऑफिस पर छाई हॉरर थ्रिलर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dies Irae Box Office Collection: मौजूदा समय में हॉरर कॉमेडी फिल्म के तौर पर आयुष्मान खुराना की मूवी थामा बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है। लेकिन अब इस हिंदी फिल्म के सिंहासन को हिलाने की दावेदारी मलयालम सिनेमा की हॉरर थ्रिलर डायस इरा ने पेश की है। कमाई के मामले में इस साउथ सिनेमा की फिल्म ने धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। 

    रिलीज के एक सप्ताह के अंदर डायस इरा अपने बजट से दोगुना कलेक्शन कर चुकी है, जो फिलहाल चर्चा का मुद्दा बन गया है। आइए जानते हैं कि डायस इरा ने कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है।  

    बॉक्स ऑफिस पर हॉरर थ्रिलर का कब्जा

    हॉरर थ्रिलर डायस इरा मलयालम सिनेमा सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की फिल्म है। इस मूवी को बीते 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया है। अपनी शानदार कहानी के दम पर डायस इरा ने हर किसी का दिल जीत लिया है। यही कारण है जो क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बढ़ोत्तरी में कारगर साबित हो रहा है। 

    गौर किया जाए डायस इरा के कलेक्शन रिपोर्ट की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार अब तक रिलीज के सात दिन के भीतर ये मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर चुकी है। इसके अलावा प्रणव की डायस इरा वर्ल्डवाइड कलेक्शन 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार पहुंच चुका है, जबकि इसका बजट 24 करोड़ बताया जा रहा है। 

    इस आधार पर रिलीज के पहले सप्ताह में डायस इरा ने अपनी लागत से ज्यादा की कमाई कर हर किसी को चौंका दिया है। यही कारण है जो साउथ की ये हॉरर थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म थामा पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। 

    आईएमडीबी रेटिंग में डायस इरा का दबदबा

    किसी भी फिल्म की कहानी कितनी ज्यादा शानदार है, उसका अंदाजा आप आईएमडीबी (IMDb) रेटिंग के आधार पर आसानी से लगा सकते हैं। मौजूदा समय में प्रणव मोहनलाल की डायस इरा को आईएमडीबी की तरफ से 7.9/10 की रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये एक मस्ट वॉच हॉरर थ्रिलर है। 

