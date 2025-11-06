Thamma पर भारी पड़ी साउथ की हॉरर थ्रिलर, 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dies Irae Box Office Collection: मौजूदा समय में हॉरर कॉमेडी फिल्म के तौर पर आयुष्मान खुराना की मूवी थामा बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए बैठी है। लेकिन अब इस हिंदी फिल्म के सिंहासन को हिलाने की दावेदारी मलयालम सिनेमा की हॉरर थ्रिलर डायस इरा ने पेश की है। कमाई के मामले में इस साउथ सिनेमा की फिल्म ने धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिलीज के एक सप्ताह के अंदर डायस इरा अपने बजट से दोगुना कलेक्शन कर चुकी है, जो फिलहाल चर्चा का मुद्दा बन गया है। आइए जानते हैं कि डायस इरा ने कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है। बॉक्स ऑफिस पर हॉरर थ्रिलर का कब्जा हॉरर थ्रिलर डायस इरा मलयालम सिनेमा सुपरस्टार मोहनलाल के बेटे प्रणव मोहनलाल की फिल्म है। इस मूवी को बीते 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया है। अपनी शानदार कहानी के दम पर डायस इरा ने हर किसी का दिल जीत लिया है। यही कारण है जो क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से इस मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बढ़ोत्तरी में कारगर साबित हो रहा है।

इस आधार पर रिलीज के पहले सप्ताह में डायस इरा ने अपनी लागत से ज्यादा की कमाई कर हर किसी को चौंका दिया है। यही कारण है जो साउथ की ये हॉरर थ्रिलर बॉलीवुड फिल्म थामा पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है।