Baahubali: The Epic Day 6: हर दिन करोड़ों में खेल रही है बाहुबली को तगड़ा झटका, बुधवार को बस कमाए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इस सवाल को मन में लेकर इस बार ऑडियंस को उलटे पांव अपने घर नहीं लौटना पड़ा। इस बार निर्देशक एस एस राजामौली ने इस बार को सुनिश्चित किया कि ऑडियंस को इस सवाल का जवाब पहली बार में ही मिल जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' वर्ल्डवाइड एक बार फिर से रिलीज हुई। मूवी को बाहुबली के 10 साल पूरे होने की खुशी में रीएडिट करने रिलीज किया गया था। रिलीज से पहले मूवी का एडवांस बुकिंग में रिस्पांस काफी अच्छा था। बाहुबली: द एपिक जब 31 अक्टूबर को थिएटर में आई तो मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हालांकि, 5 दिनों तक धुआंधार बिजनेस करने वाली इस फिल्म की कमाई छठे इन घट गई है।

छठे दिन बस इतना कमा पाई बाहुबली: द एपिक बाहुबली: द एपिक की टक्कर बीते महीने परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' के साथ हुई थी। प्रभास और अनुष्का शेट्टी स्टारर इस मूवी को टोटल 5 भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज किया गया था। फिल्म की शुरुआत घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ के साथ हुई थी। अभी भी फिल्म करोड़ों में कमा रही है, लेकिन इसका कलेक्शन मंगलवार के मुकाबले कम हुआ है।

वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा छूने वाली है बाहुबली: द एपिक इंडिया में प्रभास स्टारर एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म सिर्फ तेलुगु में अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जादू चल चुका है। दुनियाभर में इस मूवी ने अभी तक 45 करोड़ कमा लिए हैं और अगर फिल्म इसी रफ्तार से चलती रही तो जल्द 50 करोड़ भी कमा लेगी।