Friday Releases: इस शुक्रवार मचेगा धमाल, थिएटर और OTT पर इन 7 सीरीज-फिल्मों का होगा राज
Friday Ott & Theater Releases: अक्टूबर के आखिरी शुक्रवार को थिएटर से लेकर ओटीटी तक पर कई बड़ी फिल्में और सीरीज दस्तक देने वाली हैं। इस फ्राइडे को ऐसी सीरीज और फिल्में आ रही हैं, जो वीकेंड पर ऑडियंस की बोरियत को बिल्कुल दूर भगा देगी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार का दिन सिनेप्रेमियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि हर हफ्ते ओटीटी से लेकर थिएटर तक में सस्पेंस से लेकर थ्रिलर और रोमांस से लेकर हॉरर तक लोगों कुछ नई सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं।
हम अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हैं, ऐसे में इस शुक्रवार तो थिएटर्स और ओटीटी दोनों में ही धमाल मचने वाला है। इस फ्राइडे को कौन-कौन सी फिल्में और सीरीज ओटीटी और सिनेमाघरों में रिलीज होंगी, नीचे देखें पूरी लिस्ट:
ब्रीथलेस सीजन 2 (Breathleass Season 2)
मेडिकल ड्रामा सीरीज 'ब्रीथलेस' अपने सीजन 2 के साथ लौट रहा है, जिसका प्रीमियर इस वीक ही होगा। इस सीजन की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां पहले सीजन का अंत हुआ था। अगले सीजन में वालेंसिया के जोआक्विन सोरोला अस्पताल में काम करने वाली चुनौतियों को दर्शाया जाएगा।
रिलीज डेट- 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर- मेडिकल ड्रामा
कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1)
सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ऋषभ शेट्टी की 850 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बिजनेस करने वाली 'कांतारा चैप्टर 1' अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि, हिंदी में छोड़कर ये फिल्म तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज की जाएगी, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने की थी।
रिलीज डेट- 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video)
जोनर- माइथोलॉजिकल
मारीगल्लू (Maarigallu)
मारीगल्लू की कहानी 1990 में कर्नाटक के कदंब राजवंश में खोए हुए खजाने की कहानी पर बेस्ड सीरीज है। ये कन्नड़ ड्रामा वर्धा की कहानी को दर्शाती है, जिसे बेदार वेशा के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी में बदलाव तब आता है, जब उसे एक अभिलेख मिलता है, जिसमें कदंब राजवंश के खजाने की चाबी होती है।
रिलीज डेट- 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- ZEE5
जोनर- सस्पेंस थ्रिलर
लोकाह चैप्टर 1: चंद्र (Lokah Chapter 1: Chandra)
मलयालम भाषा में बनी इस सुपरहीरो मूवी में कल्याणी प्रियदर्शन मुख्य भूमिका में हैं। इस मूवी की एक कहानी ऐसी रहस्यमयी युवा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके पास सुपरनैचुरल ताकत हैं। जब वह बेंगलुरु से लौटती है, तो एक अंग तस्करी के बिजनेस में फंस जाती है। इस फिल्म को दुलकर सलमान ने प्रोड्यूसर किया है।
रिलीज डेट- 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)
जोनर- सुपरनैचुरल थ्रिलर
द ताज स्टोरी (The Taj Story)
परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' भी सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है। हालांकि, रिलीज से पहले ही कहानी को लेकर मूवी विवादों में फंस गई है और दिल्ली हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करते हुए रिलीज पर रोक की मांग की गई है। कहानी एक ऐसे टूरिस्ट गाइड की है, जो ताज महल के इतिहास की असली सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक है।
रिलीज डेट- 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- सिनेमाहॉल
जोनर- कोर्टरूम ड्रामा
बाई तुझ्यापायी ( Baai Tujhyapayi)
ये एक मराठी फिल्म है, जो एक ऐसी युवा महिला की कहानी को बताता है, जो 1990 के दौर में अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए रीति-रिवाजो को चुनौती देती है। कहानी तमिल सीरीज 'अयाली' का रीमेक है।
रिलीज डेट- 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- ZEE5
जोनर- ड्रामा
बाहुबली: द एपिक (Bahubali: The Epic)
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिन फैंस को अब तक ये नहीं पता है, उन्हें अब इसका जवाब मिलने जा रहा है। बाहुबली द एपिक 'द ताज स्टोरी' के साथ थिएटर में टक्कर लेने के लिए तैयार है। प्रभास की दो पार्ट्स में बनी ये मूवी अब 3 घंटे की फीचर फिल्म बन चुकी है, जिसे मलयालम से लेकर हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया जाएगा।
रिलीज डेट- 31 अक्टूबर
प्लेटफॉर्म- सिनेमाहॉल
जोनर- एपिक एक्शन फिल्म
