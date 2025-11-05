Thamma Box Office Day 16: बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' की दहशत बरकरार, बुधवार को बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का समय कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की दीवाली रिलीज फिल्म 'थामा' के साथ भी हो रहा है। अच्छी शुरुआत के बावजूद जब फिल्म पहले हफ्ते में आई थी, तो इसकी रफ्तार वर्किंग डेज पर धीमी हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन अब दूसरा हफ्ता पूरा करने के बाद मैडॉक फिल्म्स की उम्मीद बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से जाग गई है, क्योंकि इंसान और बेताल की दुनिया की कहानी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मंगलवार को ढाई करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने वाली फिल्म ने बुधवार को क्या कमाल किया है, चलिए देखते हैं फिल्म के आंकड़े:

बुधवार को थामा ने जमाए रखी अपनी धाक थामा के साथ 21 अक्टूबर को हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने टक्कर ली थी। आयुष्मान खुराना को फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले थे, लेकिन फिर भी फिल्म रोमांटिक फिल्म को खुद से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म ने मंगलवार को 2.25 करोड़ के आसपास घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी।

एक और नए रिकॉर्ड को बनाने के करीब है 'थामा' दुनियाभर में तो आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा पहले ही 165 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, लेकिन अब इंडिया में भी फिल्म 100 करोड़ के बाद एक और नया रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंच चुकी है। मूवी का कलेक्शन अभी तक 16 दिनों में कुल 125 करोड़ तक पहुंचा है, अगर ये फिल्म 25 करोड़ और कमा लेती है तो ये इस साल की 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।