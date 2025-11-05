Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Thamma Box Office Day 16: बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' की दहशत बरकरार, बुधवार को बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी फिल्म

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:44 PM (IST)

    आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'थामा' का कलेक्शन घटने की जगह हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को मूवी की शुरुआत घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भले ही धीमी थी, लेकिन अब मंगलवार के बाद बुधवार को भी इसकी गड्डी का टेल खत्म नहीं हुआ और मूवी अब एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ गई। 

    prefferd source google
    Hero Image

    थामा का बुधवार को बढ़ा कलेक्शन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म का समय कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की दीवाली रिलीज फिल्म 'थामा' के साथ भी हो रहा है। अच्छी शुरुआत के बावजूद जब फिल्म पहले हफ्ते में आई थी, तो इसकी रफ्तार वर्किंग डेज पर धीमी हो गई थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन अब दूसरा हफ्ता पूरा करने के बाद मैडॉक फिल्म्स की उम्मीद बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से जाग गई है, क्योंकि इंसान और बेताल की दुनिया की कहानी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। मंगलवार को ढाई करोड़ के आसपास का कलेक्शन करने वाली फिल्म ने बुधवार को क्या कमाल किया है, चलिए देखते हैं फिल्म के आंकड़े: 

    बुधवार को थामा ने जमाए रखी अपनी धाक 

    थामा के साथ 21 अक्टूबर को हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने टक्कर ली थी। आयुष्मान खुराना को फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिले थे, लेकिन फिर भी फिल्म रोमांटिक फिल्म को खुद से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म ने मंगलवार को 2.25 करोड़ के आसपास घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी। 

    यह भी पढ़ें- Thamma Box Office Day 15: बॉक्स ऑफिस का सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं 'थामा', मंगलवार को चल गया जादू

    अब मूवी के बुधवार के अर्ली आंकड़े भी सामने आ गए हैं, जो काफी इम्प्रेस करने वाले हैं। सैकनलिक डॉट कॉम के अर्ली आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सिंगल डे में इस फिल्म ने रिलीज के 16वें दिन अभी तक 1.55 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ये फिलहाल 9: 30 बजे तक के आंकड़े हैं और सुबह तक 'थामा' के कलेक्शन में उछाल आ सकता है। 

    thamma 1

    एक और नए रिकॉर्ड को बनाने के करीब है 'थामा' 

    दुनियाभर में तो आयुष्मान खुराना स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा पहले ही 165 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, लेकिन अब इंडिया में भी फिल्म 100 करोड़ के बाद एक और नया रिकॉर्ड बनाने के करीब पहुंच चुकी है। मूवी का कलेक्शन अभी तक 16 दिनों में कुल 125 करोड़ तक पहुंचा है, अगर ये फिल्म 25 करोड़ और कमा लेती है तो ये इस साल की 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।

    thamma box office collection day 12

    थामा की कहानी की बात करें तो ये बेताल और इंसानों की दुनिया के बीच की कहानी को दर्शाती है। कैसे बेताल ये डिसाइड करते हैं कि वह लोगों की रक्षा करेंगे और गलती से आयुष्मान खुराना को एक बेताल से ही प्यार हो जाता है। उनकी दुनिया के कुछ उसूल होते हैं, जिसको प्यार की खातिर रश्मिका मंदाना तोड़ देती हैं। उसके बाद फिल्म कैसे आगे बढ़ती है ये आपको थिएटर में देखना होगा। 

     

    यह भी पढ़ें- Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: आ गया रिजल्ट! मंडे टेस्ट में किसने मारी बाजी, कलेक्शन देखकर उड़ जाएंगे होश