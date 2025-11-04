Thamma Box Office Day 15: बॉक्स ऑफिस का सिंहासन छोड़ने को तैयार नहीं 'थामा', मंगलवार को चल गया जादू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्में थामा के कलेक्शन पर क्या असर डालेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म अपना 145 करोड़ का बजट निकाल लेने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर हार मानने को तैयार नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को भले ही दर्शकों से वाहवाही मिल रही हो, लेकिन 'थामा' उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। ये बात हम यूं ही नहीं, बल्कि मैडॉक प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'थामा' हर दिन एक अच्छी कमाई कर रही है। 15 दिनों के अंदर मेकर्स का खाता कितना भरा है, चलिए आपको बताते हैं:

थामा का बॉक्स ऑफिस पर हुआ कितना कलेक्शन? दीवाली पर रिलीज हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ से शुरुआत की थी। पहले कुछ दिनों तक शानदार बिजनेस करने वाली इस मूवी के कदम बीच में लड़खड़ा गए थे। वर्किंग डेज पर और एक दीवाने की दीवानियत की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के चलते मूवी का बीच में कलेक्शन लड़खड़ाया भी था। हालांकि, अब फिल्म ने फिर से एक बैलेंस बॉक्स ऑफिस पर बना लिया है।