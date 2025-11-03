Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: आ गया रिजल्ट! मंडे टेस्ट में किसने मारी बाजी, कलेक्शन देखकर उड़ जाएंगे होश
Thamma vs Ek Deewane ki deewaniyat box office collection day 13: दूसरे वीकेंड में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद आइए जानते हैं दोनों फिल्मों ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया है। दोनों फिल्में थिएटर्स में एक साथ रिलीज हुई थी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर कॉमेडी थामा और रोमांटिक ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत दीवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की। थामा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं वहीं एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों का 13वें दिन का कलेक्शन।
थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी ने 24 करोड़ रूपये की जबरदस्त ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी। दूसरे और तीसरे दिन तक फिल्म ने अच्छी कमाई की लेकिन उसके बाद फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई। 9वें दिन के बाद से फिल्म की कमाई सिंगल डिजीट में गिर गई। 12 वें दिन फिल्म ने 4.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं आज 13 वें दिन फिल्म ने थोड़ी बढ़त हासिल करते हुए 4.5 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 120.3 करोड़ रुपये हो गया ह।
एक दीवाने की दीवानियत कलेक्शन डे 13
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। थामा जैसी बड़े बैनर की फिल्म सामने होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई जारी रखी। आज सोमवार को फिल्म ने 3.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 64.4 करोड़ रुपये हो गया है। जो कि एक अच्छा कलेक्शन है।
थामा में आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं वहीं एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। दोनों ही फिल्में थिएटर्स में साथ में रिलीज हुई थी। हालांकि इस वक्त इन फिल्मों के साथ थिएटर्स में बाहुबली द एपिक और द ताज स्टोरी भी चल रही है। इसके बावजूद दोनों फिल्मों ने अपनी कमाई की रफ्तार जारी रखी है।
