Thamma vs Ek Deewane Ki Deewaniyat Collection: आ गया रिजल्ट! मंडे टेस्ट में किसने मारी बाजी, कलेक्शन देखकर उड़ जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर कॉमेडी थामा और रोमांटिक ड्रामा एक दीवाने की दीवानियत दीवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की। थामा में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं वहीं एक दीवाने की दीवानियत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं। आइए जानते हैं दोनों फिल्मों का 13वें दिन का कलेक्शन।

थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13 आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी ने 24 करोड़ रूपये की जबरदस्त ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी। दूसरे और तीसरे दिन तक फिल्म ने अच्छी कमाई की लेकिन उसके बाद फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई। 9वें दिन के बाद से फिल्म की कमाई सिंगल डिजीट में गिर गई। 12 वें दिन फिल्म ने 4.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं आज 13 वें दिन फिल्म ने थोड़ी बढ़त हासिल करते हुए 4.5 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 120.3 करोड़ रुपये हो गया ह।