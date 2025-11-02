The Taj Story Collection: 'Thamma' के क्रेज के बीच दबे पांव आई परेश रावल की फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर किया बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमाम विवादों के बावजूद परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी 31 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। तुषार अमरीश गोयल द्वारा निर्देशित यह फिल्म ताजमहल के अंदर बंद 22 कमरों के रहस्य को उजागर करती है और इसके इतिहास से जुड़ी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाती है।

कितना रहा पहले दिन का कलेक्शन? फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। सैकनिल्क के अनुसार, द ताज स्टोरी ने पहले दिन लगभग 1.04 करोड़ रुपये की कमाई की। इस मिस्ट्री ड्रामा की शुरुआत भले ही सामान्य रही हो और दर्शकों से इसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली हो लेकिन इसकी कहानी लोगों के जहन में कई सारे सवाल छोड़ गई है। कुछ दर्शकों को इसके विषय के प्रति जिज्ञासा थी, जबकि अन्य इसके आधार को लेकर संशय में थे। फिल्म भी धीरे-धीरे बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बना रही है।