Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    The Taj Story Collection Day 2: विवादों के बीच 'द ताज स्टोरी' ने भरी हुंकार, बॉक्स ऑफिस पर कर दिया खेल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 09:49 PM (IST)

    परेश रावल की The Taj Story, 31 अक्टूबर को रिलीज हुई और विवादों के बीच भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आइए जानते हैं दो दिनों में द ताज स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें परेश रावल अभिनीत फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज को रोकने की मांग की गई थी, जिसने ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर फिल्म में दिखाए गए सीन पर तूफान खड़ा कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाया आरोप

    यह विवाद पहली बार पिछले महीने तब शुरू हुआ जब फिल्म का एक पोस्टर जिसमें ताजमहल के गुंबद से निकलती भगवान शिव की एक मूर्ति दिखाई गई थी, ऑनलाइन जारी किया गया। पोस्टर के साथ एक कैप्शन लिखा था, 'क्या होगा अगर आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वह सब झूठ हो? सच्चाई सिर्फ छिपाई नहीं जा रही है, उसका आकलन किया जा रहा है'। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया और निर्माताओं पर 'झूठा इतिहास' फैलाने का आरोप लगाया।

    taj (1)

    यह भी पढ़ें- Friday Releases: इस शुक्रवार मचेगा धमाल, थिएटर और OTT पर इन 7 सीरीज-फिल्मों का होगा राज

    द ताज स्टोरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

    विवादों के बीच रिलीज हुई द ताज स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक प्रदर्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 0.9 करोड़ कमाए वहीं आज दूसरे दिन इसकी कमाई 1.31 करोड़ रुपये हुई। इस तरह फिल्म की दो दिनों की कमाई 2.21 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा इतना शानदार तो नहीं है लेकिन बिना किसी मैन स्ट्रीम हीरो के किसी फिल्म की इतनी कमाई भी अच्छी है।

    taj (2)

    फिल्म में परेश रावल ने लीड रोल निभाया है। उनके साथ जाकिर हुसैन, अमृता खानविकर, नमिता दास, स्नेहा वाघ जैसे कलाकारों ने काम किया है। द ताज स्टोरी को तुषार अमरिश गोयल ने डायरेक्ट किया है और उन्होंने इसे सौरभ एम पांडे के साथ लिखा है।

    यह भी पढ़ें- The Taj Story Review: ताजमहल का DNA टेस्ट करती परेश रावल की मूवी, लोगों के मन में खड़े करती है कई सवाल