The Taj Story Collection Day 2: विवादों के बीच 'द ताज स्टोरी' ने भरी हुंकार, बॉक्स ऑफिस पर कर दिया खेल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें परेश रावल अभिनीत फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज को रोकने की मांग की गई थी, जिसने ताजमहल की उत्पत्ति को लेकर फिल्म में दिखाए गए सीन पर तूफान खड़ा कर दिया है।

सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाया आरोप यह विवाद पहली बार पिछले महीने तब शुरू हुआ जब फिल्म का एक पोस्टर जिसमें ताजमहल के गुंबद से निकलती भगवान शिव की एक मूर्ति दिखाई गई थी, ऑनलाइन जारी किया गया। पोस्टर के साथ एक कैप्शन लिखा था, 'क्या होगा अगर आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वह सब झूठ हो? सच्चाई सिर्फ छिपाई नहीं जा रही है, उसका आकलन किया जा रहा है'। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस मुद्दे को तेजी से उठाया और निर्माताओं पर 'झूठा इतिहास' फैलाने का आरोप लगाया।

द ताज स्टोरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 विवादों के बीच रिलीज हुई द ताज स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर ठीकठाक प्रदर्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 0.9 करोड़ कमाए वहीं आज दूसरे दिन इसकी कमाई 1.31 करोड़ रुपये हुई। इस तरह फिल्म की दो दिनों की कमाई 2.21 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि यह आंकड़ा इतना शानदार तो नहीं है लेकिन बिना किसी मैन स्ट्रीम हीरो के किसी फिल्म की इतनी कमाई भी अच्छी है।