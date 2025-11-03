Thamma Collection Day 13: ठंडे पड़ गए थामा के तेवर, संडे की छुट्टी में बंपर कमाई को तरसी हॉरर कॉमेडी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। माना जा रहा था कि ये हॉरर कॉमेडी फिल्म मैडॉक फिल्म्स की अन्य भूतिया मूवीज की तरह दर्शकों का दिल जीतेगी। अच्छी शुरुआत के बाद अब थामा बॉक्स ऑफिस (Thamma Box Office Collection) पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है।

रविवार की छुट्टी में फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इजाफा के बदले गिरावट देखने को मिली है, जिसने मेकर्स की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के 13वें दिन थामा ने कितने करोड़ का बिजनेस किया है।