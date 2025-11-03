Thamma Collection Day 13: ठंडे पड़ गए थामा के तेवर, संडे की छुट्टी में बंपर कमाई को तरसी हॉरर कॉमेडी

Language
    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:10 AM (IST)

    Thamma Box Office Collection: आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा रिलीज का दूसरा सप्ताह पूरे करने की कगार पर खड़ी है। लेकिन इससे पहले थामा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बड़ा झटका लगा है और संडे की छुट्टी में मूवी की लिमिटेड कमाई हो पाई है। 

    थामा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म थामा को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। माना जा रहा था कि ये हॉरर कॉमेडी फिल्म मैडॉक फिल्म्स की अन्य भूतिया मूवीज की तरह दर्शकों का दिल जीतेगी। अच्छी शुरुआत के बाद अब थामा बॉक्स ऑफिस (Thamma Box Office Collection) पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। 

    रविवार की छुट्टी में फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इजाफा के बदले गिरावट देखने को मिली है, जिसने मेकर्स की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के 13वें दिन थामा ने कितने करोड़ का बिजनेस किया है। 

    संडे को थामा के कलेक्शन में बड़ा फेरबदल 

    रिलीज का दूसरा सप्ताह पूरा करने की कगार पर खड़ी थामा को रविवार के दिन बड़ा झटका लगा है। अक्सर देखा जाता है कि वीकेंड के मौके पर खासतौर पर संडे के दिन फिल्मों की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। लेकिन थामा के मामले में दांव उल्टा पड़ गया है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 13वें दिन थामा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 4.25 करोड़ की कमाई की है, जोकि शनिवार की तुलना में करीब 15 लाख कम है।

    ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि कलेक्शन के मामले में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जो थामा के मेकर्स की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। इस मूवी का बजट 135 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, इस लिहाज से अभी भी थामा अपनी लागत निकालने से कोसों दूर है। क्योंकि रविवार की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब थामा का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ के पार ही पहुंच सका है। 

    थामा कलेक्शन ग्राफ डिटेल्स-

    • पहला दिन- 24 करोड़

    • दूसरा दिन- 18.6 करोड़

    • तीसरा दिन- 13 करोड़

    • चौथा दिन- 10 करोड़

    • पांचवा दिन- 13.1 करोड़

    • छठा दिन- 12.6 करोड़

    • सातवां दिन- 4.3 करोड़

    • आठवां दिन- 5.75 करोड़

    • नौवां दिन- 3.65 करोड़

    • दसवां दिन- 3.4 करोड़

    • 11वां दिन- 3 करोड़

    • 12वां दिन- 4.4 करोड़

    • 13वां दिन- 4.25 करोड़

    • टोटल- 120.05 करोड़

