Thamma Box Office Day 12: शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' ने बोला धावा, अचानक आया कमाई में बड़ा उछाल

Thamma Collection Day 12: आयुष्मान खुराना की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। हॉरर कॉमेडी फिल्म की रफ्तार कुछ दिनों पहले भले ही डगमगाई थी, लेकिन इस शनिवार को 'एक दीवाने की दीवानियत' को पीछे छोड़ते हुए थामा ने एक अच्छी कमाई करके बड़ा आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही है। 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ टक्कर ली थी। थामा का प्रमोशन जबरदस्त था और एक दीवाने की दीवानियत का बज।
मैडॉक के बैनर तले बनी इस हॉरर फिल्म का कलेक्शन वर्किंग डेज में थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन वीकेंड आते ही मूवी ने एक बार फिर से धमाका कर दिया है। शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छा उछाल आया है, जिससे आयुष्मान की मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा आंकड़ा छू लिया है। 12वें दिन फिल्म ने कितने करोड़ कमाए, यहां पर पढ़ें पूरी खबर:
145 करोड़ के बजट में बनी आयुष्मान-रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को समीक्षकों से भले ही मिली जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन दर्शकों ने तो उनकी इस फिल्म को अपना लिया है। यही वजह है कि दुनियाभर की कमाई से मूवी ने बजट पूरा रिकवर कर लिया है और अब अपने प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। 11 दिनों में 100 से ज्यादा का बिजनेस करने वाली 'थामा' का अब 12वें दिन का अर्ली कलेक्शन भी सामने आ चुका है।
सैकनलिक डॉट कॉम के अर्ली आंकड़ों के मुताबिक, हॉरर कॉमेडी फिल्म ने रिलीज के 12वें दिन यानी कि शनिवार को सिंगल डे में 3.82 का कलेक्शन किया है। ये फिलहाल 9 बजे तक के आंकड़े हैं, सुबह तक कमाई का आंकड़ा बढ़कर 4:30 से 5 तक जा सकता है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का 12 दिनों में टोटल कलेक्शन 115.22 करोड़ तक का हुआ है।
रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। दुनियाभर में मूवी का कलेक्शन 155.25 करोड़ तक का हो चुका है। फिल्म का ओवरसीज मार्केट में टोटल बिजनेस किया है।
थामा की कहानी की बात करें तो ये फिल्म बेताल और इंसानों के बीच की कहानी है। बेताल जो इंसानों की भलाई करने की खातिर उनका खून पीना छोड़ देते हैं, लेकिन उनमें से दुष्ट 'थामा' को सिर्फ इंसानों का ही खून चाहिए होता है। रश्मिका मंदाना फिल्म में एक बेताल बनी हैं।
