Thamma Box Office Day 12: शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' ने बोला धावा, अचानक आया कमाई में बड़ा उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही है। 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' के साथ टक्कर ली थी। थामा का प्रमोशन जबरदस्त था और एक दीवाने की दीवानियत का बज।

मैडॉक के बैनर तले बनी इस हॉरर फिल्म का कलेक्शन वर्किंग डेज में थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन वीकेंड आते ही मूवी ने एक बार फिर से धमाका कर दिया है। शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छा उछाल आया है, जिससे आयुष्मान की मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा आंकड़ा छू लिया है। 12वें दिन फिल्म ने कितने करोड़ कमाए, यहां पर पढ़ें पूरी खबर:

'थामा' का ऑडियंस ने दोबारा थामा हाथ 145 करोड़ के बजट में बनी आयुष्मान-रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को समीक्षकों से भले ही मिली जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन दर्शकों ने तो उनकी इस फिल्म को अपना लिया है। यही वजह है कि दुनियाभर की कमाई से मूवी ने बजट पूरा रिकवर कर लिया है और अब अपने प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। 11 दिनों में 100 से ज्यादा का बिजनेस करने वाली 'थामा' का अब 12वें दिन का अर्ली कलेक्शन भी सामने आ चुका है।

वर्ल्डवाइड भी बुलेट ट्रेन बन चुकी है 'थामा' रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। दुनियाभर में मूवी का कलेक्शन 155.25 करोड़ तक का हो चुका है। फिल्म का ओवरसीज मार्केट में टोटल बिजनेस किया है।