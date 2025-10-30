Thamma Collection Day 10: वर्किंग डे में थामा ने दिखाया दम, 10वें दिन बदला कमाई का गणित

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने हाल ही में रिलीज का पहला हफ्ता पूरा किया है, जोकि कमर्शियल प्रदर्शन के लिहाज से काफी शानदार गुजरा है। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर हर किसी को प्रभावित किया है। जिसकी बदौलत थामा को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच रिलीज के 10वें दिन भी थामा ने अपनी धांसू कमाई की लय का बरकरार रखा है और गुरुवार को शॉकिंग कलेक्शन करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि थामा के कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है- 10वें दिन थामा ने छापे इतने नोट थामा को दीवाली के फेस्टिव सीजन में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। तब से ये मूवी कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती आ रही है। ओपनिंग डे पर 20 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर इस फिल्म पहले ही ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में इसका कलेक्शन और अधिक बढ़ेगा। इसका अंदाजा आप फिल्म की नेट इनकम से लगा सकते हैं।

गौर किया जाए थामा के 10वें दिन की कमाई की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार थामा ने गुरुवार को अनुमानित 3 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो नॉन हाॉलिडे में काफी सही माना जा रहा है। इसके साथ ही अब थामा की टोटल कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ के करीब हो गई है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और अधिक बढ़ता नजर आ सकता है।