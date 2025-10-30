Language
    Thamma Collection Day 10: वर्किंग डे में थामा ने दिखाया दम, 10वें दिन बदला कमाई का गणित

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    Thamma Box Office: हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा इन दिनों थिएटर्स में ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ रही है। रिलीज के 10वें दिन एक बार फिर से बंपर कमाई के मामले में अभिनेता आयुष्मान खुराना की मूवी ने दमखम दिखाया है। 

    थामा कलेक्शन लेटेस्ट अपडेट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता आयुष्मान खुराना की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा ने हाल ही में रिलीज का पहला हफ्ता पूरा किया है, जोकि कमर्शियल प्रदर्शन के लिहाज से काफी शानदार गुजरा है। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन कहानी के दम पर हर किसी को प्रभावित किया है। जिसकी बदौलत थामा को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला है।

    इस बीच रिलीज के 10वें दिन भी थामा ने अपनी धांसू कमाई की लय का बरकरार रखा है और गुरुवार को शॉकिंग कलेक्शन करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि थामा के कलेक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है-

    10वें दिन थामा ने छापे इतने नोट

    थामा को दीवाली के फेस्टिव सीजन में बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया। तब से ये मूवी कमाई के मामले में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करती आ रही है। ओपनिंग डे पर 20 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर इस फिल्म पहले ही ये साबित कर दिया कि आने वाले समय में इसका कलेक्शन और अधिक बढ़ेगा। इसका अंदाजा आप फिल्म की नेट इनकम से लगा सकते हैं। 

    गौर किया जाए थामा के 10वें दिन की कमाई की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार थामा ने गुरुवार को अनुमानित 3 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, जो नॉन हाॉलिडे में काफी सही माना जा रहा है। इसके साथ ही अब थामा की टोटल कमाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 108 करोड़ के करीब हो गई है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और अधिक बढ़ता नजर आ सकता है।

    प्रतिदिन थामा का कलेक्शन ग्राफ

    थामा का कलेक्शन ग्राफ

    रिलीज के शुरुआती 6 दिनों तक लगातार डबल डिजिट में कमाई करके थामा ने दीवाली फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उठाया था। बेशक रविवार के बाद फिल्म का कलेक्शन सिंगिल डिजिट में हो रहा है, लेकिन इसमें निरंतर बनी हुई है, जिसकी वजह से अब तक कुछ ऐसा हाल है-

    • पहला दिन- 24 करोड़

    • दूसरा दिन- 18.6 करोड़

    • तीसरा दिन- 13 करोड़

    • चौथा दिन- 10 करोड़

    • पांचवा दिन- 13.1 करोड़

    • छठा दिन- 12.6 करोड़

    • सातवां दिन- 4.3 करोड़

    • आठवां दिन- 5.75 करोड़

    • नौवां दिन- 3.25 करोड़

    • दसवां दिन- 3 करोड़

    • टोटल- 107.60 करोड़

