Thamma Worldwide Collection: दुनियाभर में बजा थामा का डंका, कमाई में इस जादुई आंकड़े को छूने के करीब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थामा की रिलीज को दो सप्ताह का समय पूरा हो गया है। आज ठीक 14 दिन पहले इस मूवी को दीवाली रिलीज के तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग के दम पर ने कमाई के मामले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया।

अब खबर आ रही है कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले थामा जल्द ही एक जादुई आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब तक इस मूवी ने ग्लोबली कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है।

थामा की वर्ल्डवाइड कलेक्शन रिपोर्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सितारों से सजी थामा से ऑडियंस की काफी ज्यादा उम्मीद थीं, जिन पर ये मूवी पूरे तौर से खरी उतरी। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से थामा को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसकी बदौलत ये मूवी कमर्शियल तौर पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही।

जिसके आधार पर भारत में इस मूवी की नेट कमाई 141 करोड़ के पार पहुंच गई है, जो फिल्म के बजट से अधिक है। इस आधार पर थामा अब एक सुपरहिट फिल्म बन गई है। मूवी की कहानी लोककथाओं के चर्चित कैरेक्टर बेताल के बारे में है, जो लोगों का खून पीते थे। निर्देशक आदित्य सरपोदतार ने इसे बड़े ही शानदार ढ़ंग से पर्दे पर पेश किया है।