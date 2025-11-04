Language
    Thamma Worldwide Collection: दुनियाभर में बजा थामा का डंका, कमाई में इस जादुई आंकड़े को छूने के करीब

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    Thamma Collection: हॉरर कॉमेडी के तौर पर अभिनेता आयुष्मान खुराना की थामा ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। रिलीज के दो सप्ताह में इस मूवी ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया है। 

    थामा वर्ल्डवाइड कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। थामा की रिलीज को दो सप्ताह का समय पूरा हो गया है। आज ठीक 14 दिन पहले इस मूवी को दीवाली रिलीज के तौर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग के दम पर ने कमाई के मामले में भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। 

    अब खबर आ रही है कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले थामा जल्द ही एक जादुई आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब तक इस मूवी ने ग्लोबली कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है।

    थामा की वर्ल्डवाइड कलेक्शन रिपोर्ट 

    आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे सितारों से सजी थामा से ऑडियंस की काफी ज्यादा उम्मीद थीं, जिन पर ये मूवी पूरे तौर से खरी उतरी। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से थामा को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसकी बदौलत ये मूवी कमर्शियल तौर पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही।

    गौर किया जाए थामा के लेटेस्ट वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तरफ तो इंस्टेंट बॉलीवुड की रिपोर्ट के अनुसार अब तक यानी रिलीज के 14 दिन में ये हॉरर कॉमेडी 191 करोड़ का कारोबार करने में सफल रही है और जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार करती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा थामा के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी ताजा जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है।

    जिसके आधार पर भारत में इस मूवी की नेट कमाई 141 करोड़ के पार पहुंच गई है, जो फिल्म के बजट से अधिक है। इस आधार पर थामा अब एक सुपरहिट फिल्म बन गई है। मूवी की कहानी लोककथाओं के चर्चित कैरेक्टर बेताल के बारे में है, जो लोगों का खून पीते थे। निर्देशक आदित्य सरपोदतार ने इसे बड़े ही शानदार ढ़ंग से पर्दे पर पेश किया है। 

    आयुष्मान खुराना की एक और 100 करोड़ की फिल्म

    आयुष्मान खुराना अपनी लीक के सबसे सफलतम अभिनेताओं में से एक हैं। थामा उनके एक्टिंग करियर की पांचवी ऐसी मूवी बन गई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले ड्रीम गर्ल 2, बधाई हो, बाला और ड्रीम गर्ल जैसी मूवीज के जरिए वह ऐसा कारनामा कर चुके हैं। 

