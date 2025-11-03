Language
    Thamma के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे Ayushmann Khurrana, अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में ये 5 थ्रिलर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:15 PM (IST)

    Ayushmann Khurrana Upcoming Movies: अभिनेता आयुष्मान खुराना का नाम इन दिनों फिल्म थामा को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस बीच एक्टर की अपकमिंग मूवीज को लेकर भी सुर्खियां तेज हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आने वाले समय में वह कौन सी 5 मूवीज में दिखेंगे। 

    अभिनेता आयुष्मान खुराना की अगली फिल्में (फोटो क्रेडिट- जागरण)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा को लेकर अभिनेता आयुष्मान खुराना का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। बेताल की भूमिका में अपने दमदार अभिनय से एक्टर ने हर किसी का दिल जीता है। इस बीच आयुष्मान की अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। 

    ऐसे में हम आपको आयुष्मान खुराना की अपकमिंग 5 मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके दम पर वह आने वाले समय  में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। 

    पति पत्नी और वो दोनों (Pati Patni Aur Woh Dono)

    थामा के बाद आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म पति पत्नी और वो दोनों को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 4 मार्च 2026 को ये मूवी थिएटर्स में एंट्री मारेगी। इस फिल्म में अभिनेता एक्ट्रेस सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत संग काम करते हुए नजर आएंगे। 

    सूरज बड़जात्या की फिल्म

    मैंने प्यार किया और हम आपके कौन हैं जैसे कल्ट मूवीज बनाने वाले निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म पर मुहर लग चुकी है। इस मामले की आधिकारिक पुष्टि खुद सूरज ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान की है कि उनकी आने वाली मूवी में प्रेम की भूमिका आयुष्मान निभा रहे हैं। 

    ड्रीम गर्ल 3 (Dream Girl)

    आयुष्मान खुराना के एक्टिंग करियर की सबसे शानदार मूवीज में ड्रीम गर्ल फ्रेंचाइजी का नाम शामिल होता है। निर्देशक राज शांडिल्य ड्रीम गर्ल 3 को लेकर पहले ही पुष्टि कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में आयुष्मान खुराना इस मूवी में दिखाई देंगे।

    करण जौहर की मूवी में दिखेंगे आयुष्मान

    सिर्फ सूरज बड़जात्या ही नहीं बल्कि निर्माता करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली एक अनटाइटल मूवी में आयुष्मान खुराना अहम भूमिका अदा करते नजर आएंगे। 

    थामा वर्सेज भेड़िया (Thamma vs Bhediya)

    जिस नोट पर थामा की कहानी समाप्त हुई है, उससे ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में मैडॉक फिल्म्स थामा वर्सेज भेड़िया फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज कर सकता है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

