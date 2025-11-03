Thamma के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगे Ayushmann Khurrana, अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में ये 5 थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा को लेकर अभिनेता आयुष्मान खुराना का नाम इन दिनों लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। बेताल की भूमिका में अपने दमदार अभिनय से एक्टर ने हर किसी का दिल जीता है। इस बीच आयुष्मान की अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है।

ऐसे में हम आपको आयुष्मान खुराना की अपकमिंग 5 मूवीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके दम पर वह आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी और वो दोनों (Pati Patni Aur Woh Dono) थामा के बाद आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म पति पत्नी और वो दोनों को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 4 मार्च 2026 को ये मूवी थिएटर्स में एंट्री मारेगी। इस फिल्म में अभिनेता एक्ट्रेस सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत संग काम करते हुए नजर आएंगे।

ड्रीम गर्ल 3 (Dream Girl) आयुष्मान खुराना के एक्टिंग करियर की सबसे शानदार मूवीज में ड्रीम गर्ल फ्रेंचाइजी का नाम शामिल होता है। निर्देशक राज शांडिल्य ड्रीम गर्ल 3 को लेकर पहले ही पुष्टि कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में आयुष्मान खुराना इस मूवी में दिखाई देंगे।