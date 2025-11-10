Box Office: संडे को कौन बना बॉक्स ऑफिस का सरताज? 3 फिल्मों पर भारी पड़ी ये थ्रिलर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संडे का दिन बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अहम रहता है। लेटेस्ट रिलीज हो या फिर पुरानी इस छुट्टी के दिन फिल्मों की कमाई इजाफा जरूर देखने को मिलता है, इस लिहाज से ही बीता हुआ रविवार भी गुजरा है। इस बार संडे को एक नहीं बल्कि 4 फिल्मों के बीच महा क्लैश देखने को मिला, जिनमें 3 नई हक, द गर्लफ्रेंड, जटाधरा और एक पुरानी मूवी थामा के नाम शामिल रहे।

ऐसे में आइए जानते हैं कि इन चारों में से कौन सी वह फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में टॉप किया है। संडे को कौन बना बॉक्स ऑफिस का सरताज इस बार बॉक्स ऑफिस क्लैश में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। नई फिल्में हक, जटाधरा और द गर्लफ्रेंड के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची रही। वहीं 20 दिन पुरानी थामा भी अपने दावेदारी पेश करने में पीछे नहीं रही। गौर किया इस रविवार के क्लैश के कमाई आंकड़ों की तरफ तो उसमें बाजी अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री यामी गौतम की फिल्म हक ने मारी है।

हक- 3.75 करोड़

द गर्लफ्रेंड- 3 करोड़

थामा-1.65 करोड़

जटाधरा- 1 करोड़ हैरान करने वाली बात ये है कि आयुष्मान खुराना स्टारर स्टारर थामा अब भी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है और बीते रविवार को इसने साउथ सुपरस्टार सुधीर बाबू की नई फिल्म जटाधरा को कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ा है।