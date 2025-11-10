Language
    Box Office: संडे को कौन बना बॉक्स ऑफिस का सरताज? 3 फिल्मों पर भारी पड़ी ये थ्रिलर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:19 AM (IST)

    रविवार का दिन बीत गया है और फिल्मों के लिए बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग वीकेंड का समय भी खत्म हो गया है। इस संडे चार मूवीज के बीच क्लैश देखने को मिला, जिसमें इस फिल्म ने बाकी तीन को पछाड़कर बाजी मारी है। 

    बॉक्स ऑफिस पर हुआ महा क्लैश (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संडे का दिन बॉक्स ऑफिस के लिए काफी अहम रहता है। लेटेस्ट रिलीज हो या फिर पुरानी इस छुट्टी के दिन फिल्मों की कमाई इजाफा जरूर देखने को मिलता है, इस लिहाज से ही बीता हुआ रविवार भी गुजरा है। इस बार संडे को एक नहीं बल्कि 4 फिल्मों के बीच महा क्लैश देखने को मिला, जिनमें 3 नई हक, द गर्लफ्रेंड, जटाधरा और एक पुरानी मूवी थामा के नाम शामिल रहे।

    ऐसे में आइए जानते हैं कि इन चारों में से कौन सी वह फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में टॉप किया है।

    संडे को कौन बना बॉक्स ऑफिस का सरताज

    इस बार बॉक्स ऑफिस क्लैश में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। नई फिल्में हक, जटाधरा और द गर्लफ्रेंड के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची रही। वहीं 20 दिन पुरानी थामा भी अपने दावेदारी पेश करने में पीछे नहीं रही। गौर किया इस रविवार के क्लैश के कमाई आंकड़ों की तरफ तो उसमें बाजी अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री यामी गौतम की फिल्म हक ने मारी है। 

    जी हां, हक ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर करीब 3.75 करोड़ का कलेक्शन किया है, जोकि जटाधरा, द गर्लफ्रेंड और थामा से काफी ज्यादा रहा है। इस लिहाज से इस संडे बॉक्स ऑफिस क्लैश की किंग फिल्म हक रही है। बाकी फिल्मों की कमाई से हक की तुलना की जाए तो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं-

    • हक- 3.75 करोड़

    • द गर्लफ्रेंड- 3 करोड़

    • थामा-1.65 करोड़

    • जटाधरा- 1 करोड़

    हैरान करने वाली बात ये है कि आयुष्मान खुराना स्टारर स्टारर थामा अब भी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अपना दमखम दिखा रही है और बीते रविवार को इसने साउथ सुपरस्टार सुधीर बाबू की नई फिल्म जटाधरा को कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ा है। 

    हक का दबदबा कायम 

    लेटेस्ट रिलीज के तौर पर ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद हक कुल कमाई के मामले में भी सुधीर बाबू की जटाधरा और रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड से काफी आगे रही है। तीन दिनों में हक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8.85 करोड़ हो गया है, जबकि अन्य दो मूवीज का क्रमश: 6.80 करोड़ और 3.14 करोड़ रहा है।

