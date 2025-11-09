The Girlfriend Collection Day 2: जटाधरा और Haq के लिए सिरदर्द बनी द गर्लफ्रेंड, दूसरे दिन हुई नोटों की बारिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में अगर कोई अभिनेत्री कामयाबी के रथ पर सवार है, तो उसका नाम रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) है। हाल ही में रश्मिका लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड (The Girlfriend Box Office Collection Day 2) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जो थामा के बाद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। रोमांचक लव स्टोरी से भरपूर द गर्लफ्रेंड ने अपनी कहानी से हर किसी की प्रभावित किया है और यही कारण है, जो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिलीज के दूसरे द गर्लफ्रेंड के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से हक और जटाधरा जैसी मूवीज को कड़ी टक्कर मिली है। द गर्लफ्रेंड ने दूसरे दिन की इतनी कमाई 7 नवंबर को रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म द गर्लफ्रेंड को थिएटर्स में रिलीज किया गया। लंबे समय से इस मूवी को लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म था। अब द गर्लफ्रेंड की रिलीज के बाद इसको लेकर सुर्खियां और भी तेज हो गई हैं। गौर किया जाए इस रोमांटिक फिल्म के रिलीज के दूसरे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह 2.50 करोड़ के आस-पास रहा है।

मालूम हो कि थामा की रिलीज के बाद द गर्लफ्रेंड इस साल रश्मिका की एक नई फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि कमर्शियल तौर पर द गर्लफ्रेंड कितनी अधिक सफलता हासिल कर पाती है।