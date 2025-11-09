The Girlfriend Collection Day 2: जटाधरा और Haq के लिए सिरदर्द बनी द गर्लफ्रेंड, दूसरे दिन हुई नोटों की बारिश
The Girlfriend Box Office Collection Day 2: हाल ही में साउथ सिनेमा की लेडी सुपरस्टार रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। कमाई के मामले में इस मूवी ने हक (Haq) और जटाधरा (Jatadhara) जैसी मूवीज को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में अगर कोई अभिनेत्री कामयाबी के रथ पर सवार है, तो उसका नाम रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) है। हाल ही में रश्मिका लेटेस्ट फिल्म द गर्लफ्रेंड (The Girlfriend Box Office Collection Day 2) को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जो थामा के बाद दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। रोमांचक लव स्टोरी से भरपूर द गर्लफ्रेंड ने अपनी कहानी से हर किसी की प्रभावित किया है और यही कारण है, जो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही है।
रिलीज के दूसरे द गर्लफ्रेंड के कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से हक और जटाधरा जैसी मूवीज को कड़ी टक्कर मिली है।
द गर्लफ्रेंड ने दूसरे दिन की इतनी कमाई
7 नवंबर को रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म द गर्लफ्रेंड को थिएटर्स में रिलीज किया गया। लंबे समय से इस मूवी को लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म था। अब द गर्लफ्रेंड की रिलीज के बाद इसको लेकर सुर्खियां और भी तेज हो गई हैं। गौर किया जाए इस रोमांटिक फिल्म के रिलीज के दूसरे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह 2.50 करोड़ के आस-पास रहा है।
इसके साथ ही अब द गर्लफ्रेंड की कुल कमाई दो दिन के भीतर 3.80 करोड़ हो गई है। शनिवार को फिल्म के कारोबार में इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि ओपनिंग डे पर ये मूवी 1.3 करोड़ का बिजनेस ही कर सकी थी। माना जा रहा है कि रविवार की छुट्टी के दिन रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड के कलेक्शन में और अधिक बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है।
मालूम हो कि थामा की रिलीज के बाद द गर्लफ्रेंड इस साल रश्मिका की एक नई फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि कमर्शियल तौर पर द गर्लफ्रेंड कितनी अधिक सफलता हासिल कर पाती है।
हक और जटाधरा को दी टक्कर
दरअसल द गर्लफ्रेंड को बॉलीवुड मूवी हक और साउथ फिल्म जटाधरा के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। बॉक्स ऑफिस क्लैश के मामले में रश्मिका मंदाना की मूवी ने अपना दमखम दिखाया है। गौर किया जाए इन मूवीज के शनिवार के कलेक्शन की तरफ तो कहानी कुछ ये आंकड़े बयां करती है-
हक- 3 करोड़
द गर्लफ्रेंड- 2.50 करोड़
जटाधरा- 89 लाख
इस तरह से रिलीज के दूसरे दिन इन तीनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है।
