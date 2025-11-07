Language
    The Girlfriend X Review: रश्मिका मंदाना ने फैंस को किया इंप्रेस, लोगों ने बताया करियर की बेस्ट फिल्म

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म देखने के बाद, कई लोगों ने रश्मिका के अभिनय की तारीफ की। कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। 

    गर्लफ्रेंड में रश्मिका मंदाना (फोटो-एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना की फिल्म गर्लफ्रेंड इन दिनों चर्चा में है। ये एक्ट्रेस की इस साल रिलीज हुई तीसरी फिल्म है। इससे पहले वो इसी साल कुबेर में धनुष के साथ और हॉरर कॉमेडी थामा में आयुष्मान खुराना के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म में सोलो परफॉर्मर के तौर पर उनकी काफी तारीफ हो रही है। प्रशंसकों और आलोचकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

    सोशल मीडिया पर हुई तारीफ

    फैंस का मानना है कि "द गर्लफ्रेंड" उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। 'द गर्लफ्रेंड'एक रोमांचक प्रेम कहानी है जिसमें इमोशन और इंटीमेसी का अद्भुत मिश्रण है। इस फिल्म में दीक्षित शेट्टी भी हैं जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं। वहीं मूवी आज रिलीज हो चुकी है और फैंस सोशल मीडिया पर इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं।

    एक यूजर ने लिखा, "Dheekshiths और iamRashmika - शानदार अभिनय। दीक्षित शेट्टी ने द गर्लफ्रेंड में अद्भुत काम किया है! उनकी एक्टिंग और उनके द्वारा दिखाए गए इमोशन्स बहुत पसंद आए। उन्हें और फिल्मों में देखने का इंतजार नहीं कर सकते! #RashmikaMandanna।"

    वहीं एक यूजर ने तो अवॉर्ड कमेटी मेंबर्स से सारे अवॉर्ड रश्मिका को देने का आग्रह तक कर डाला। यूजर ने ट्वीट किया। डियर अवॉर्ड कमेटी मेंबर्स जो भी अवॉर्ड मौजूद हैं वो रश्मिका को दे दीजिए। गर्लफ्रेंड में उनकी टेरिफिक परफॉर्मेंस के लिए। क्या परफॉर्मेंस थी। वॉव।

    राहुल रवींद्रन द्वारा निर्देशित, 'द गर्लफ्रेंड' को हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से U/A सर्टिफिकेट मिला है। रश्मिका मंदाना और दीक्षित शेट्टी अभिनीत, गीता आर्ट्स द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म एक इमोशनल लव स्टोरी है। फिल्म का संगीत हेशम अब्दुल वहाब ने दिया है और सिनेमैटोग्राफी कृष्णन वसंत ने की है।

