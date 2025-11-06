इस दिन उदयपुर में 7 फेरे लेंगे Rashmika Mandanna और Vijay Deverakonda, लीक हुई शादी की तारीख

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिनों खबर आई थी कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने सगाई कर ली है। यूं तो दोनों ने अभी तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है लेकिन दोनों अलग-अलग जगह पर अपनी एंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करते आए जिसके बाद ये इस बात पर लगभग यकीन हो गया है।

अब ऐसा लग रहा है कि कपल अपने रिश्ते को दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। अक्तूबर 2025 में खबर आई की इन्होंने गुपचुप सगाई कर ली है और अब इनकी शादी की खबर भी सामने आने लगी है।

खबर है कि कपल फरवरी 2026 में राजस्थान के उदयपुर में शादी करने वाले हैं। एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार कपल 26 फरवरी को उदयपुर में शादी करने वाले हैं। एक तरफ जहां फैंस इस खबर को लेकर खास एक्साइटेड हैं। वहीं दूसरी तरफ रश्मिका और विजय की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है।

अक्टूबर में की थी सगाई

इससे पहले एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि कपल ने 3 अक्टूबर को प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की थी जिसमें फैमिली के कुछ करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल थे। हाल ही में अपनी फिल्म थामा के एक प्रमोशनल इवेंट में, रश्मिका से उनकी सगाई के बारे में पूछा गया। इस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, "सभी को इसके बारे में पता है।"इससे उनके फैंस और एक्साइटेड हो गए। दूसरी ओर, विजय की टीम ने पुष्टि की कि यह जोड़ा अगले साल शादी के बंधन में बंध जाएगा, जिससे उनके प्रशंसक बेहद खुश हैं।

रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो, रश्मिका मंदाना हाल ही में मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म थामा में नजर आईं। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अन्य कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। आने वाले समय में एक्ट्रेस की द गर्लफ्रेंड रिलीज होने वाली है, जो 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस बीच, विजय इन दिनों बैक टू बैक कई सारे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। उनके पास तीन फिल्में हैं और आने वाले समय में कुछ अन्य फिल्मों में नजर आ सकते हैं।