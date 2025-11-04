ये कैसे मुमकिन है... महेश बाबू को लेकर Rashmika Mandanna को होती है इस बात हैरानी
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों कामयाबी के रथ पर सवार हैं। हाल में रश्मिका ने सोशल मीडिया पर साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) को लेकर पूछे गए सवाल पर अपना हैरान करने वाला जवाब दिया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में फिल्म थामा की सफलता को लेकर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। बीते कुछ सालों में साउथ सिनेमा के साथ-साथ रश्मिका ने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में भी खूब सक्सेस हासिल की है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आस्क मी सेशन रखा, जिसमें तमाम फैंस के सवालों का उन्होंने जवाब किया।
इस दौरान एक यूजर ने रश्मिका मंदाना से साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) को लेकर सवाल पूछा, जिस पर एक्ट्रेस ने हैरान करने वाला जवाब गिया। आइए जानते हैं कि द गर्लफ्रेंड अभिनेत्री ने क्या कहा-
महेश बाबू को लेकर बोलीं रश्मिका
कलाकार भी एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। कोई काम को देखकर प्रेरित होता है, तो कोई किसी के अनुशासन से प्रेरित रहता है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की अगर बात करें, तो वह अभिनेता महेश बाबू से बहुत प्रभावित हैं। महेश बाबू के साथ रश्मिका फिल्में भी कर चुकी हैं। महेश के बारे में यह बातें रश्मिका ने एक्स पर बताईं।
सोमवार को उन्होंने एक्स पर सवाल-जवाब सत्र किया और अपने प्रशंसकों से प्रश्न पूछने के लिए कहा। फिर क्या था, रश्मिका पर सवालों की बरसात हो गई। एक यूजर ने पूछा कि उन्हें महेश बाबू की कौन सी बात पसंद है। इस पर उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि सर (महेश बाबू) कभी उम्रदराज ही नहीं होंगे। बल्कि वह तो और जवान होते जा रहे हैं। मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद है। यह आखिर मुमकिन कैसे हो पाता है।
Somehow I think sir will just never age.. if at all.. he’s aging backwards.. I love it! I love that.. I want to know how that’s even possible!😄— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) November 3, 2025
इस मूवी में दिखेंगी रश्मिका मंदाना
सात नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली अपनी नई फिल्म द गर्लफ्रेंड को लेकर आगे रश्मिका ने कहा कि थामा के मुकाबले यह फिल्म उनके लिए मानसिक तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण थी। जब उनके प्रशंसकों ने उनसे तमिल फिल्म को लेकर डिमांड की, तब द गर्लफ्रेंड के बाद आने वाली अपनी फिल्म को लेकर रश्मिका ने बताया कि वह पैन इंडिया फिल्म कर रही हैं और विशुद्ध तमिल फिल्म करने में अभी समय है। उन्होंने लिखा कि कुछ फिल्मों पर चर्चा चल रही है। उम्मीद है बात बन जाएगी।
