ये कैसे मुमकिन है... महेश बाबू को लेकर Rashmika Mandanna को होती है इस बात हैरानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में फिल्म थामा की सफलता को लेकर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। बीते कुछ सालों में साउथ सिनेमा के साथ-साथ रश्मिका ने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में भी खूब सक्सेस हासिल की है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक आस्क मी सेशन रखा, जिसमें तमाम फैंस के सवालों का उन्होंने जवाब किया।

इस दौरान एक यूजर ने रश्मिका मंदाना से साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) को लेकर सवाल पूछा, जिस पर एक्ट्रेस ने हैरान करने वाला जवाब गिया। आइए जानते हैं कि द गर्लफ्रेंड अभिनेत्री ने क्या कहा- महेश बाबू को लेकर बोलीं रश्मिका कलाकार भी एक दूसरे से प्रेरित होते हैं। कोई काम को देखकर प्रेरित होता है, तो कोई किसी के अनुशासन से प्रेरित रहता है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की अगर बात करें, तो वह अभिनेता महेश बाबू से बहुत प्रभावित हैं। महेश बाबू के साथ रश्मिका फिल्में भी कर चुकी हैं। महेश के बारे में यह बातें रश्मिका ने एक्स पर बताईं।